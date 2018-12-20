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Единый совокупный платеж введут с 2019 года - Парламент принял закон

Просмотров:227 Опубликовано: Сегодня, 13:48
Единый совокупный платеж введут с 2019 года - Парламент принял закон
Иллюстративное фото:bankist.ru
Сенат Парламента принял 20 декабря проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам занятости населения", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Законопроект направлен на формализацию и вовлечение неформально занятого населения в экономику страны путем внедрения системных мер, которые позволят легализовать им свою деятельность и стать полноправными участниками системы пенсионного обеспечения, социального и медицинского страхования за счет единого совокупного платежа.

"Основной новеллой законопроекта является введение с 1 января 2019 года нового правового режима Единого совокупного платежа (ЕСП), предусматривающего упрощенный порядок регистрации в налоговых органах деятельность неформально занятых", - отметила министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова.

Отметим, что единый совокупный платеж для самозанятых поручил ввести Нурсултан Назарбаев.

Единый совокупный платеж предназначен для самозанятых, чей доход ниже, чем у индивидуальных предпринимателей. Проект закона четко ограничивает категорию плательщиков. Единый платеж смогут платить только физические лица, которые оказывают услуги другим физлицам. Если человек оказывает услуги и юридическим лицам, то придется уплачивать налоги в полном объеме.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
 Альберт (Посетители) Сегодня, 14:04
Лично моё мнения такое, что я плачу налог, когда покупаю продукты, товары и услуги. За свет, газ, воду тоже плачу во время и регулярно. За землю там ещё немного есть, да. За машинку плачу. На этом всё.

Ни пенсионный фонд, ни псевдостраховка медицинская ни вот это вот, то что в статье - для меня вообще не существует. Денег не жалко, просто не вижу смысла. Свет, газ, вода, транспорт, - это что то реальное, а вот пенсионные фонды, страховки эти все и вот это вот - это иллюзия. Мы ведь и так даём разного рода проходимцам зарабатывать деньги из воздуха, когда кладём на депоизит, когда покупаем ненужную технику в кредит, занимаем до зарплаты у микрофинансовых мошенников и т.д. Зачем им ещё приносить через пенсионный фонд и вот это вот? Да ну.
 
 

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