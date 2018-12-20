Единый совокупный платеж введут с 2019 года - Парламент принял закон

Сенат Парламента принял 20 декабря проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам занятости населения", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Законопроект направлен на формализацию и вовлечение неформально занятого населения в экономику страны путем внедрения системных мер, которые позволят легализовать им свою деятельность и стать полноправными участниками системы пенсионного обеспечения, социального и медицинского страхования за счет единого совокупного платежа.
"Основной новеллой законопроекта является введение с 1 января 2019 года нового правового режима Единого совокупного платежа (ЕСП), предусматривающего упрощенный порядок регистрации в налоговых органах деятельность неформально занятых", - отметила министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова.
Отметим, что единый совокупный платеж для самозанятых поручил ввести Нурсултан Назарбаев.
Единый совокупный платеж предназначен для самозанятых, чей доход ниже, чем у индивидуальных предпринимателей. Проект закона четко ограничивает категорию плательщиков. Единый платеж смогут платить только физические лица, которые оказывают услуги другим физлицам. Если человек оказывает услуги и юридическим лицам, то придется уплачивать налоги в полном объеме.
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