«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 20 Декабря
+4...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 372.49 KZT
  • €1 = 424.15 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Нефть подешевела до рекордной отметки

Просмотров:396 Опубликовано: Сегодня, 14:51
Нефть подешевела до рекордной отметки
Фото ©REUTERS
Нефть марки Brent впервые с сентября-2017 протестировала тестирует отметку 55 долларов за баррель, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 15.10 по времени Астаны февральские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 4,17 процента - до 46,16 доллара за баррель, на североморскую нефтяную смесь марки Brent — на 3,76 процента, до 55,09 доллара за баррель. Минутами ранее Brent дешевела до 54,66 доллара за баррель.

При этом в среду нефть обеих марок кратковременно подскакивала в цене более чем на 3 процента, корректируясь после падения вторника на 5 процентов. В четверг цены снова ушли в пике. На рынке сохраняются опасения переизбытка сырья на фоне увеличения добычи в США и признаков замедления роста мировой экономики.

По данным минэнерго США, добыча нефти в стране на прошлой неделе осталась на уровне 11,6 миллиона баррелей в день. При этом коммерческие запасы нефти в стране сократились всего на 500 тысяч баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 2,4 миллиона баррелей.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • Mestnyi
 Не поддерживаю Поддерживаю
Альберт (Посетители) Сегодня, 15:58
Ни чёрные дни, а дни справедливости. Ну никак не должна быть зарплата нефтяника выше, чем зарплата рабочего в отрасли энергетики. А сейчас зарплаты нефтяников неоправданно большие. Когда мужики, те, кто в нефти все получают - это одно, но когда у административных работников, всяких завскладов, менеджеров и прочих сомнительных должностей зарплата выше средней - нет так быть не должно и уже в грядущем году, согласно инсайдерской информации - не будет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Чупакабра (Посетители) Сегодня, 15:51
Наступают чёрные дни для нефтяников ....
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
[not-category=11]
[/not-category]
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика