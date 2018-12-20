Нефть подешевела до рекордной отметки

Нефть марки Brent впервые с сентября-2017 протестировала тестирует отметку 55 долларов за баррель, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
По состоянию на 15.10 по времени Астаны февральские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 4,17 процента - до 46,16 доллара за баррель, на североморскую нефтяную смесь марки Brent — на 3,76 процента, до 55,09 доллара за баррель. Минутами ранее Brent дешевела до 54,66 доллара за баррель.
При этом в среду нефть обеих марок кратковременно подскакивала в цене более чем на 3 процента, корректируясь после падения вторника на 5 процентов. В четверг цены снова ушли в пике. На рынке сохраняются опасения переизбытка сырья на фоне увеличения добычи в США и признаков замедления роста мировой экономики.
По данным минэнерго США, добыча нефти в стране на прошлой неделе осталась на уровне 11,6 миллиона баррелей в день. При этом коммерческие запасы нефти в стране сократились всего на 500 тысяч баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 2,4 миллиона баррелей.
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