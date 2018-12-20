Наркодилеров в Казахстане предлагают приравнять к террористам

АСТАНА, 20 дек — Sputnik. Председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ужесточения тюремного наказания для распространителей наркотиков в Казахстане.



Наркодилеры, по мнению Токаева, представляют опасность для всей нации.



"Нам, сенаторам, нужно добиваться ужесточения судебного преследования в отношении распространителей наркотиков. Вплоть до, может быть, пожизненного заключения. Или же еще более сурового наказания, поскольку это уже соприкасается с национальными интересами государства и может быть приравнено к террористической деятельности", — заявил на пленарном заседании палаты спикер сената.



Сложившаяся в стране ситуация с распространенностью наркотиков среди детей, по словам сенатора Сауле Айтпаевой, требует решительных мер.



"В стране из 52 тысяч наркозависимых – три тысячи дети, самому маленькому сейчас семь лет, и он употребляет инъекционные наркотики. Только в Алматы на учет поставлены 18 детей, эти цифры можно смело умножать в разы", — сказала депутат.



Мировой доход от наркотиков, по данным сенатора, превышает от 320 миллиардов до 600 миллиардов долларов в год, что превышает ВВП 90 стран мира. При этом в Казахстане никто не может назвать точных данных о человеческих и экономических потерях.



Ранее член комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената Владимир Волков сообщил, что только в этом году правоохранительными и специальными органами выявлено более 6,5 тысячи уголовных наркотических правонарушений.



В целом из незаконного оборота изъято около 19 тонн наркотиков, в том числе 55 килограммов героина, 740 килограммов гашиша, семь килограммов опия, 16 тонн марихуаны. 95 процентов уголовных дел по таким фактам прекращены ввиду отсутствия правовых механизмов в списках наркотических веществ, находящихся под контролем.



Сегодня на заседании палаты сенаторы в двух чтениях приняли закон, позволяющий оперативно вносить новые виды синтетических наркотиков в список запрещенных.