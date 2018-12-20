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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Наркодилеров в Казахстане предлагают приравнять к террористам

Просмотров:341 Опубликовано: Сегодня, 15:32
Наркодилеров в Казахстане предлагают приравнять к террористам
© Sputnik
АСТАНА, 20 дек — Sputnik. Председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ужесточения тюремного наказания для распространителей наркотиков в Казахстане.

Наркодилеры, по мнению Токаева, представляют опасность для всей нации.

"Нам, сенаторам, нужно добиваться ужесточения судебного преследования в отношении распространителей наркотиков. Вплоть до, может быть, пожизненного заключения. Или же еще более сурового наказания, поскольку это уже соприкасается с национальными интересами государства и может быть приравнено к террористической деятельности", — заявил на пленарном заседании палаты спикер сената.

Сложившаяся в стране ситуация с распространенностью наркотиков среди детей, по словам сенатора Сауле Айтпаевой, требует решительных мер.

"В стране из 52 тысяч наркозависимых – три тысячи дети, самому маленькому сейчас семь лет, и он употребляет инъекционные наркотики. Только в Алматы на учет поставлены 18 детей, эти цифры можно смело умножать в разы", — сказала депутат.

Мировой доход от наркотиков, по данным сенатора, превышает от 320 миллиардов до 600 миллиардов долларов в год, что превышает ВВП 90 стран мира. При этом в Казахстане никто не может назвать точных данных о человеческих и экономических потерях.

Ранее член комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената Владимир Волков сообщил, что только в этом году правоохранительными и специальными органами выявлено более 6,5 тысячи уголовных наркотических правонарушений.

В целом из незаконного оборота изъято около 19 тонн наркотиков, в том числе 55 килограммов героина, 740 килограммов гашиша, семь килограммов опия, 16 тонн марихуаны. 95 процентов уголовных дел по таким фактам прекращены ввиду отсутствия правовых механизмов в списках наркотических веществ, находящихся под контролем.

Сегодня на заседании палаты сенаторы в двух чтениях приняли закон, позволяющий оперативно вносить новые виды синтетических наркотиков в список запрещенных.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 13 )

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Альберт (Посетители) Сегодня, 16:55
Цитата: Erlan84
поверьте я курю там где другим я точно не мешаю! при детях даже и не думаю!!!


Верю. bravo
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 16:53
Альберт,
поверьте я курю там где другим я точно не мешаю! при детях даже и не думаю!!!
 
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Альберт (Посетители) Сегодня, 16:48
Цитата: Erlan84
у нас вроде еще свободная страна не?


Свободная, точно свободная. Но Вы же знаете, где заканчивается Ваша свобода? Там где начинается свобода других. Детей, дам, и прочих, кто не курит. Старайтесь не мешать им дымом табака, если можете, - и будете ещё лучше, чем, видимо есть.

Ну а то, что вы чистите зубки после каждой сигареты - Вы уж меня извините - я представил)))

а как мне быть я уж лучше решу сам


Ну это точно! Точно сами решите. Вы всегда всё сами решаете ведь. Сами собой управляете - я не сомневаюсь.

Я короче видел, как человек умирает от болезни печени. Жёлтое существо с кровавым потом и кровавыми слезами. В сознании, плачет, что то говорит... Это он сам собой управил так. Решил всё сам.
 
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Sazan (Посетители) Сегодня, 16:44
Цитата: Альберт
Сколько драк я в жизни видел - ну все почти по синей дыни. Угоны по синей дыне, поножовщина, кражи, износилования и т.д...

Ну и сколько?
Просто интересно послушать такого авторитета.
Посчитайте сколько гробят борцы за чистоту нравов, типа талибов или игиловцев, ежедневно.
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 16:43
Как же Вы чистите зубы всегда после курения?


а как обычно чистят зубы? покурил, пошел и почистил!

Ну я думаю, что если человек даже немножко обманывает - то мозг его немножко испорчен. При всё к Вам уважении.


готовы обсудить мой мозг? )))

Вот брат, честно - все так говорят, вот все! Кого не спроси. А бычки откуда то берутся. Это как знаете, в армии никто полы не моет, и в столовый наряд - ты что "это не по моей части". А полы сверкают и картошка почищена


жена и друзья свидетели!! или думаете все бычки в городе это мои? )))

Далее не вижу вам объяснять что да как )) а как мне быть я уж лучше решу сам ) у нас вроде еще свободная страна не?
 
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Альберт (Посетители) Сегодня, 16:35
Цитата: Erlan84
я вот курильщик со стажем, зубы всегда белые, потому что после курения всегда чищу зубы + ежедневно по утрам и перед сном.


Как же Вы чистите зубы всегда после курения?

Мозг не испорчен


Ну я думаю, что если человек даже немножко обманывает - то мозг его немножко испорчен. При всё к Вам уважении.

бычки не кидаю куда не попадя, только в мусорные баки а если не куда, то бычкую и держу пока не увижу мусорную урну.


Вот брат, честно - все так говорят, вот все! Кого не спроси. А бычки откуда то берутся. Это как знаете, в армии никто полы не моет, и в столовый наряд - ты что "это не по моей части". А полы сверкают и картошка почищена rofl

Вреда от него не меньше чем от обычного фаст-фуда


Я бы сказал так; от фастфуда нет пользы, а от сосок никотиновых есть вред. Ну признайте - есть.

Бросайте пожалуйста курить! Вот уведите уже через месяц всего лишь, а то и раньше, Ваша жизнь поменяется кардинально и в лучшую сторону! Отвечаю.
 
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  • ЁмоЁ
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 16:30
Альберт, вы не правильно рассуждаете )))
я вот курильщик со стажем, зубы всегда белые, потому что после курения всегда чищу зубы + ежедневно по утрам и перед сном. Мозг не испорчен ) бычки не кидаю куда не попадя, только в мусорные баки а если не куда, то бычкую и держу пока не увижу мусорную урну. Вреда от него не меньше чем от обычного фаст-фуда, так давайте по вашей логики и их привлекать как террористов ))) как говориться фломастеры разные
 
-2
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  • tolk
 Альберт (Посетители) Сегодня, 16:21
Цитата: Erlan84
а курильщики обычных сигарет чем вам насолили? )


Нет, не насолили. Просто это настолько бесполезное занятие - что глупо и смешно. Сосут эту соску никотиновую, ей богу, напоминают шимпанзе. Ну и в подъездах одни бычки, вниз посмотришь - одни бычки. Культуры нет, а когда культуры нет - то и курить нечего тут. Сначала научитесь не мешать другим, а уже потом делайте то, что хочется.

А для здоровья вред какой? Всё чёрное внутри, лёгкие загаженные... Зубы жёлтые, мозги высохшие. Что хорошего то? Так почему бы продавцов этого зла (реально ведь зла) не приравнять к террористам? Продал пачку сигарет - ушёл на пятнуху строгача (режима усиленной безопасности). Я лично не против точно. Но и не то что бы особо "за".

А когда курит женщина... Ладно, а то сейчас лишнего сказану))) Ну вы поняли. Фу.
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 16:18
Альберт,
а курильщики обычных сигарет чем вам насолили? )
 
-1
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Альберт (Посетители) Сегодня, 16:09
Цитата: Sazan
Трезвенники гробят гораздо больше людей, если что


Сколько драк я в жизни видел - ну все почти по синей дыни. Угоны по синей дыне, поножовщина, кражи, износилования и т.д... Про то, что трезвенники бьют людей больше остальных - не слышал о таком раньше, но это видимо, неверная корреляция. "Ошибка выжившего". Трезвенников просто больше по количеству. Нормальных людей вообще больше в мире, иначе давно бы уже сгинули.
 
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