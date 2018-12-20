Абоненты Tele2 и Altel смогут оплачивать услуги и товары со своего баланса

Возможность совершать онлайн-покупки товаров и услуг становится базовой потребностью человека, предоставляя множество удобств и экономя личное время.



В декабре у абонентов Tele2 и Altel появилась возможность управлять своими деньгами посредством мобильного телефона, оплачивая более 150 товаров и услуг с баланса своего номера, благодаря запуску мобильных финансовых сервисов (МФС).



МФС для абонентов Tele2 и Altel - это масса новых возможностей: оплата коммунальных услуг, общественного транспорта, популярных онлайн-игр, покупка скидочных купонов, а также удобные и быстрые переводы с баланса номера на банковскую карту, с баланса на АТМ и многое другое.



Если ранее для совершения покупки через Интернет люди использовали банковскую карту, то благодаря МФС процесс покупки значительно упрощается. Единственным главным условием является наличие на балансе на необходимой суммы денег. Еще одним преимуществом МФС является то, что теперь абонентам не нужно обращаться в салоны связи операторов для обналичивания денег на абонентском номере, когда это необходимо. Отныне абоненты смогут обналичить свой баланс посредством вывода через банкоматы.



Сервис MФС является логическим продолжением развития портфеля услуг Tele2 и Altel. Мобильный оператор предоставляет абонентам доступ в Интернет, сервис авторизации посредством канала SMS, имеет широкий диапазон интерфейсов: web, мобильное приложение, SMS и USSD, что облегчает осуществление финансовых операций. Это новый бизнес, который позволит мобильному оператору положительно повлиять на качество финансовых сервисов.



С ростом проникновения потребительских устройств будут расширяться опции мобильных приложений. Все это даст дальнейший стимул для роста мобильной коммерции и МФС соответственно. В декабре каждый абонент Tele2 и Altel сможет воспользоваться услугой МФС на сайтах money.tele2.kz, money.altel.kz.