Названы топ-10 сфер с наибольшей и наименьшей зарплатой в РК

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в третьем квартале 2018 года составила 161 783 тенге, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.



По данным Комитета статистики МНЭ РК, по регионам наибольшую заработную плату получают в Атырауской области – 310 568 тенге, следом идет Мангистауская область – 273 160 тенге и город Астана – 240 683 тенге.



В Алматы средняя заработная плата составила 197 736 тенге, 155 796 – в ЗКО, 146 324 – в Карагандинской области, 139 015 – в Павлодарской, 137 526 – в Актюбинской, 135 841 – в ВКО, 132 829 – в Кызылординской, 125 522 – в Костанайской, 121 358 – Акмолинской, 113 716 – в городе Шымкент, 113 660 – в Алматинской, 110 988 – в Жамбылской, 110 853 – в СКО, 98 834 – в Туркестанской области.



Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника определяется путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на фактическую численность работников и на число месяцев в отчетном периоде, пояснили в статкомитете.



Топ-10 сфер деятельности с максимальной заработной платой:



1. морской и прибрежный грузовой транспорт – 683 234 тенге



2. трудоустройство – 563 449



3. водный транспорт – 560 818



4. деятельность головных компаний; консультации по вопросам управления – 505 020



5. деятельность в области обязательного социального страхования – 499 228



6. транспортирование по трубопроводу – 472 658



7. воздушный пассажирский транспорт – 417 865



8. воздушный транспорт – 414 931



9. страхование, перестрахование и деятельность пенсионных фондов, кроме обязательного соцстрахования – 378 930



10. вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг и страхования – 374 188



Топ-10 сфер деятельности с наименьшей заработной платой:



1. купля и продажа недвижимости – 51 438 тенге



2. рыболовство и аквакультура – 58 378



3. дошкольное (доначальное) образование – 62 373



4. предоставление социальных услуг с обеспечением проживания – 78 314



5. начальное образование (первая ступень) – 80 381



6. предоставление социальных услуг без обеспечения проживания – 80 899



7. деятельность по обеспечению безопасности и расследованию – 87 734



8. образование – 97 482



9. высшее образование – 149 784 (90,6%-117,7%)



10. ветеринарная деятельность – 98 236



Больше всего в третьем квартале 2018 года заработная плата выросла к соответствующему кварталу прошлого года в таких сферах, как: деятельность туроператоров, турагентов и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма – 162 838 тенге, вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг и страхования – 374 188, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров – 237 840, складирование и хранение груза – 130 530, деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания – 193 234, речной грузовой транспорт – 149 737, высшее образование – 149 784, финансовая и страховая деятельность – 317 413, деятельность в области обязательного социального страхования – 499 228, предоставление государством услуг обществу в целом – 135 898.



Заработная плата упала в третьем квартале по сравнению с прошлым годом в таких сферах, как: вспомогательные образовательные услуги – 143 576 тенге, рекламная деятельность и изучение рыночной конъюнктуры – 156 364, деятельность в области административно-управленческого, хозяйственного и прочего вспомогательного обслуживания – 172 149, производство кино-, видеофильмов, и телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей – 149 444, грузовые перевозки автомобильным транспортом и услуги по перевозкам – 226 959, деятельность головных компаний; консультации по вопросам управления – 505 020, компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги – 304 281, водный транспорт – 560 818, операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе – 144 229, морской и прибрежный грузовой транспорт – 683 234.



В разрезе регионов наибольшая фактическая численность работников насчитывается в городе Алматы (467,2 тысяч человек), в Карагандинской области (321 тысяча), ВКО (283,5 тысяч), городе Астана (265,7 тысяч), в Алматинской области (225,1 тысяч), Туркестанской области (207,0 тысяч), Атырауской области (201,8 тысяч), в городе Шымкент (183,8 тысяч).



Наименьшая – в СКО (114,9 тысяч), ЗКО (133,4 тысяч), в Кызылординской области (145,7 тысяч), Акмолинской (149,9 тысяч), Мангыстауской (150 тысяч), Жамбылской (158,9 тысяч), Костанайской (178,2 тысяч), Актюбинской (181,7 тысяч), Павлодарской (190 тысяч человек).



По видам экономической деятельности большая часть работников трудится в образовании, в промышленности, в госуправлении и обороне, в обязательном социальном обеспечении, в здравоохранении и социальных услугах, в сфере транспорта и складирования, в строительстве, в области административного и вспомогательного обслуживания.