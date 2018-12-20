В МВД высказались о написании слова Polisia на новой форме полицейских

В Министерстве внутренних дел Казахстана высказались о написании слова "полиция" на латинской графике, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.



Споры о правильности написания слова "полиция" на казахской латинице возникли в Казнете после презентации МВД новой формы полицейских. На новом обмундировании полицейских написано слово "рolisia".



"Как и ожидалось, мы получили много откликов к представленной новой форме полицейских. Особенно пользователей волнует правописание слова "полиция" на латинской графике. Данный вопрос прорабатывается совместно с уполномоченным органом", - отметили в ведомстве.



В МВД подчеркнули, что представленная форма является пилотным образцом.



"Надеемся, что в результате такого обсуждения мы создадим современную, удобную и главное функциональную форму для наших полицейских", - заключили в министерстве.