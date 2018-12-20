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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В МВД высказались о написании слова Polisia на новой форме полицейских

Просмотров:244 Опубликовано: Сегодня, 18:32
В МВД высказались о написании слова Polisia на новой форме полицейских
Фото: МВД РК
В Министерстве внутренних дел Казахстана высказались о написании слова "полиция" на латинской графике, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Споры о правильности написания слова "полиция" на казахской латинице возникли в Казнете после презентации МВД новой формы полицейских. На новом обмундировании полицейских написано слово "рolisia".

"Как и ожидалось, мы получили много откликов к представленной новой форме полицейских. Особенно пользователей волнует правописание слова "полиция" на латинской графике. Данный вопрос прорабатывается совместно с уполномоченным органом", - отметили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что представленная форма является пилотным образцом.

"Надеемся, что в результате такого обсуждения мы создадим современную, удобную и главное функциональную форму для наших полицейских", - заключили в министерстве.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • kz1990
 Sazan (Посетители) Сегодня, 19:06
Наша полисия такая полисия, и полисейськие в ней такие же lol
 
 

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