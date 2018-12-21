С Байконура стартовала ракета "Протон-М" с военным спутником

С космодрома Байконур в пятницу стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах министерства обороны России, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета носителя. В расчетное время, 03:30 мск (6:30 по времени Астаны), космическая головная часть ракеты в составе разгонного блока "Бриз-М" и спутника, отделилась от третьей ступени. Операция прошла в штатном режиме.
Выведение космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов.
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