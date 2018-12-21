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С Байконура стартовала ракета "Протон-М" с военным спутником

Просмотров:108 Опубликовано: Сегодня, 07:43
С Байконура стартовала ракета "Протон-М" с военным спутником
Фото из открытых источников
С космодрома Байконур в пятницу стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах министерства обороны России, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета носителя.
В расчетное время, 03:30 мск (6:30 по времени Астаны), космическая головная часть ракеты в составе разгонного блока "Бриз-М" и спутника, отделилась от третьей ступени. Операция прошла в штатном режиме.

Выведение космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов.
Источник: zakon.kz
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