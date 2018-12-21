В 2019 году заработает центральноазиатский аналог "шенгена"

Он будет действовать между Казахстаном и Узбекистаном, но интерес к нему проявили уже и другие страны региона.
Общую Silk visa запустить в феврале 2019 года планируют власти Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщил и.о. первого заместителя председателя Госкомтуризма соседней республики Улугбек Касымходжаев на встрече с журналистами, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ". Виза, отметил Касымходжаев, вводится для привлечения иностранных туристов в Центральную Азию и популяризации Шелкового пути.
"Проект Silk visa прошел все согласования в ведомствах двух стран. При этом, остались только технические детали плюс согласование оборудования", – пояснил Улугбек Касымходжаев.
Он также сказал, что к совместной визе проявляют интерес Кыргызстан и Таджикистан. Казахстанская сторона, добавил Касымходжаев, также планирует подключить к этому проекту Азербайджан и Турцию.
Напомним, что в июне 2018 года создать совместный аналог "шенгена" узбекистанским властям предложила сенатор Дарига Назарбаева.
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