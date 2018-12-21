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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Найден способ предсказать смерть человека

Просмотров:415 Опубликовано: Сегодня, 10:48
Найден способ предсказать смерть человека
Фото: Roberta Schulte / Swati Tiyagi / Salk Institute
Ученые Института Солка (США) разработали новый способ определения биологического возраста людей, который может не совпадать с хронологическим. Для этого они определили активность ключевых генов в клетках кожи. Метод позволит принять меры по предотвращению преждевременной смерти человека, если в ходе анализа будут выявлены тревожные признаки. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали молодые и старые клетки соединительной ткани (дермальные фибробласты), взятые из кожи 133 человек в возрасте 1-94 лет. Этот тип клеток помогает заживлять раны и синтезировать компоненты межклеточного вещества (матрикса). Ученые воспользовались методом, называемым РНК-секвенированием, для поиска биомаркеров старения, которые изменяются с возрастом.

РНК-секвенирование позволяет установить последовательность нуклеотидов в молекулах информационной РНК, которые являются продуктом экспрессии генов. Таким образом, метод позволяет установить, какие гены активны в определенных клетках в том или ином возрасте. Ученые применили алгоритмы машинного обучения, чтобы рассортировать полученные данные и найти биомаркеры старения. Этот метод позволил предсказать по состоянию фибробластов приблизительный возраст человека с погрешностью в восемь лет.

Анализ фибробластов, взятых у больных прогерией, при которой происходит преждевременное старение, показал, что эти пациенты примерно на десять лет старше своего хронологического возраста.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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Тина (Посетители) Сегодня, 12:16
Цитата: бася
а как насчёт случайной


случайности не случайны)))

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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бася (Посетители) Сегодня, 12:11
это биологическая,понятно что наследственность играет большую роль.. а как насчёт случайной?
 
 

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