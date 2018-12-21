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Средний курс доллара на KASE составил 371,43 тенге

Просмотров:94 Опубликовано: Сегодня, 11:13
Средний курс доллара на KASE составил 371,43 тенге
Фото: sputniknews.kz
Он сформировался в ходе утренних торгов, в которых участвовал 21 казахстанский банк.

На Казахстанской фондовой бирже закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам. В торгах принял участие 21 банк, передает Today.kz со ссылкой на KASE.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара составил 371,43 тенге, объем торгов – 221 900 тысяч долларов.

По евро сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали.

Сделок также не было и по рублю России, но на момент закрытия сессии спрос составил 5,44 тенге, предложение – 5,45 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,83 тенге, объем торгов – 900 тысяч юаней.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня.

Напомним, на дневных торгах 20 декабря на KASE американская валюта торговалась в среднем по 370,50 тенге.
Источник: today.kz
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