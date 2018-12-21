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Бонусы за хранение денег на банковских счетах отменят в Казахстане

Просмотров:640 Опубликовано: Сегодня, 14:19
Бонусы за хранение денег на банковских счетах отменят в Казахстане
Иллюстративное фото с сайта factum.kz
С 1 января 2019 года в Казахстане вступает в действие изменение, внесенное в Гражданский кодекс. После этого банки перестанут выплачивать бонусы за хранение денег на текущем счете, передает NUR.KZ.

Внесены дополнения в статью 751 ГК РК, которая регламентирует выплату банками вознаграждения клиентам за пользование средствами.

В первом пункте говорится, что за пользование деньгами, размещенными на текущем банковском счете, вознаграждение не выплачивается.

Однако финансовые организации могут выплачивать бонусы по двум другим видам процедур с банковской картой.

Второе дополнение гласит, что за осуществление безналичных платежей и переводов денег банк может выплачивать доход, определяемый договором банковского счета. Размер при этом зависит от суммы платежей и переводов.

В этой связи Kaspi.kz известил о том, что с 1 января следующего года отменяет начисление 10% годовых бонусами на остаток средств на карте Kaspi Gold.
Источник: nur.kz
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Комментарии ( 7 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 17:27
Цитата: Альберт
Не знаю кто как, а я все свои деньги с банков забрал. Не много, нет, но кое что. Доверия нет.

Храня свои деньги на депозитах мы даём банку кредит, практически беспроцентный. А они эти деньги дают в долг другим клиентам банка под проценты.

Все кто хранит деньги на депозитах - кормильцы банкиров!
Деньги в долларах берут под 1% в год, а продают кредиты в 10-20%. Сверх прибыль на ровном месте!
А за каждую операцию карточкой берут процент!

Поэтому я ненавижу банкиров!
 
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  • leo529
  • Thornhill
 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:28
Sazan,
Ну доллар тоже не предел мечтаний, но конкретно на текущую дату - это да, сложно найти альтернативу
 
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  • бася
  • Мимоза
  • Thornhill
 Sazan (Посетители) Сегодня, 15:25
Цитата: Швейк
Самый надежный банк - это трехлитровая банка

Знания-образование и собственное развитие, свое дело, движимое и недвижимое имущество.
Либо старый добрый американский доллар.
Все остальное фантики и хрень bravo
 
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  • бася
  • Thornhill
 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:14
Самый надежный банк - это трехлитровая банка lol

А вообще с учетом того, что курс бакса с начала года вырос на 30%, я вааще не понимаю выгоды хранения теньговых средств в банке. Где это вам такие проценты ещё нарисуют? dada
 
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kz1990 (Посетители) Сегодня, 15:00
Уже отменил Каспи банк по карте голд !
 
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  • Thornhill
 Sazan (Посетители) Сегодня, 14:59
Только очень недалекий человек хранит деньги в казахстанских банках.
Всегда надо помнить, что наша система кидала, кидает и еще не раз кинет
 
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  • Thornhill
 Альберт (Посетители) Сегодня, 14:32
Не знаю кто как, а я все свои деньги с банков забрал. Не много, нет, но кое что. Доверия нет.
 
 

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