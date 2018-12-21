Бонусы за хранение денег на банковских счетах отменят в Казахстане

С 1 января 2019 года в Казахстане вступает в действие изменение, внесенное в Гражданский кодекс. После этого банки перестанут выплачивать бонусы за хранение денег на текущем счете, передает NUR.KZ.



Внесены дополнения в статью 751 ГК РК, которая регламентирует выплату банками вознаграждения клиентам за пользование средствами.



В первом пункте говорится, что за пользование деньгами, размещенными на текущем банковском счете, вознаграждение не выплачивается.



Однако финансовые организации могут выплачивать бонусы по двум другим видам процедур с банковской картой.



Второе дополнение гласит, что за осуществление безналичных платежей и переводов денег банк может выплачивать доход, определяемый договором банковского счета. Размер при этом зависит от суммы платежей и переводов.



В этой связи Kaspi.kz известил о том, что с 1 января следующего года отменяет начисление 10% годовых бонусами на остаток средств на карте Kaspi Gold.