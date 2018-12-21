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Преступников в Павлодарской области будут ловить по запаху

Просмотров:113 Опубликовано: Сегодня, 15:51
Преступников в Павлодарской области будут ловить по запаху
© Sputnik
ПАВЛОДАР, 21 дек – Sputnik. В Павлодаре по инициативе главного полицейского области, генерал-майора Амантая Аубакирова, открыта одорологическая лаборатория, сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

По информации ведомства, в лаборатории планируют проводить одорологические выборки запаховых следов человека для их изъятия и поиска возможных подозреваемых с помощью специально подготовленных служебных собак.

Основные задачи одорологической выборки — установить определенного человека по оставленному им запаху, а также определить, этот человек или другой касался нескольких предметов.

Опознание запахов происходит так: "аромат" подозреваемого закладывают в банку и размещают среди других баночек с запахами людей, не причастных к преступлению. Ключевую роль играет обученная собака, которая и должна учуять запах злоумышленника. Принадлежность конкретного запаха тому или иному человеку является таким же весомым доказательством, как отпечатки пальцев или ДНК-анализ.

"Сегодня в арсенале экспертов-криминалистов имеются все необходимые средства для успешной и результативной работы", — говорится в пресс-релизе полицейского ведомства.

Запах человека, по мнению специалистов, является его химической "подписью", он глубоко индивидуален. Этот уникальный запах легко проникает в одежду, обувь и долго удерживается. Использование информации, содержащейся в запахах, в ряде случаев позволяет успешно раскрывать преступления, по которым, как правило, нет свидетелей.
Источник: sputniknews.kz
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