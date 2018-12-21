В чем особенность самого короткого дня в году

ПЕТРОПАВЛОВСК, 21 дек — Sputnik. Сегодня – день зимнего солнцестояния, то есть Солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом, рассказал Sputnik Казахстан Андрей Солодовник, профессор Северо-Казахстанского государственного университета имени Манаша Козыбаева.
Он пояснил, что сегодня самая длинная ночь и самый короткий день в году, к тому же он считается и одним из самых холодных дней зимы.
"Есть в декабре один день, точнее момент, который стал праздником надежды и радости для всех. Это день зимнего солнцестояния. В памяти всплывает торжественное древнее слово – Солнцеворот. Однако эти два понятия вовсе не тождественны", — отметил Солодовник.
Он рассказал, что зимнее солнцестояние — это такое положение Солнца на его пути среди звезд, когда оно максимально удалено от небесного экватора к югу.
"Высота Солнца над горизонтом в северном полушарии Земли тогда минимальна (у нас она около 12 градусов), суточный путь светила короток, очень коротки и неяркие зимние дни в это время (около 7 часов у нас). Зато непомерно длинны холодные ночи. Как будто темный полог накрыл Землю. И чем севернее, тем условия суровее. Всего в 1300 километрах к северу Солнце вообще не восходит в эту пору – наступила полярная ночь", — объясняет астроном.
Но почему солнцестояние? Что это значит? Всего лишь то, что вблизи этого момента Солнце некоторое время как бы не меняет своего положения относительно небесного экватора.
"Несколько суток к ряду тянутся одинаково долгие ночи, и сгорают короткие бледные дни. Конечно, это лишь свойство нашего восприятия. С научной точки зрения изменения есть и всегда. Но они составляют секунды. А мы можем заметить их, когда они достигнут хотя бы несколько минут. Вот тогда и наступает Солнцеворот! Много веков назад наши предки отметили, что долгота дня начинает чуть-чуть прибывать примерно на четвертый-пятый день после зимнего солнцестояния. Отсюда и дата Солнцеворота в народном календаре – 25 декабря", — рассказал Солодовник.
Этот день отмечали настолько широко и радостно, что он когда-то был началом года. Такой Новый Год в древности отмечали многие народы, в том числе и славяне. К празднику возвращения Солнца язычники готовились загодя. К слову, отголоски былых обрядов сохранились и сегодня — к примеру, колядки.
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