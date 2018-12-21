Елку из пачек денег установили в одном из банков Екатеринбурга

Сотрудники уральского банка "Нейва" сделали новогоднюю елку из денежных купюр, передает Today.kz со ссылкой на издание Е1.ru.
Деньги использовали пачками. В ход пошла иностранная валюта – доллары и евро. В итоге стоимость елки в переводе на рубли составила больше 168 миллионов, в долларах – 1,2 миллиона, в евро – 1,1 миллиона.
Как рассказали сотрудники банка, столь необычную конструкцию они решили соорудить для участия в конкурсе на самую оригинальную офисную елку. Конкурс был объявлен одним из екатеринбургских СМИ.
В разговоре с журналистами сотрудница банка Анна подтвердила, что деньги настоящие: "А вы думаете, что в банке могут быть фальшивые деньги? Конечно, настоящие! А что, вас что-то смущает?"
По словам сотрудницы, вся наличность – это деньги банка, предназначенные для операций по обмену валюты. Она также добавила, что автором идеи с денежной елкой стало руководство банка.
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