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Елку из пачек денег установили в одном из банков Екатеринбурга

Просмотров:24 Опубликовано: Сегодня, 20:29
Елку из пачек денег установили в одном из банков Екатеринбурга
Фото: E1.ru
Сотрудники уральского банка "Нейва" сделали новогоднюю елку из денежных купюр, передает Today.kz со ссылкой на издание Е1.ru.

Деньги использовали пачками. В ход пошла иностранная валюта – доллары и евро.
В итоге стоимость елки в переводе на рубли составила больше 168 миллионов, в долларах – 1,2 миллиона, в евро – 1,1 миллиона.

Как рассказали сотрудники банка, столь необычную конструкцию они решили соорудить для участия в конкурсе на самую оригинальную офисную елку. Конкурс был объявлен одним из екатеринбургских СМИ.

В разговоре с журналистами сотрудница банка Анна подтвердила, что деньги настоящие: "А вы думаете, что в банке могут быть фальшивые деньги? Конечно, настоящие! А что, вас что-то смущает?"

По словам сотрудницы, вся наличность – это деньги банка, предназначенные для операций по обмену валюты. Она также добавила, что автором идеи с денежной елкой стало руководство банка.
Источник: today.kz
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