Казахстанцы смогут не согласовывать перепланировку квартир

В Казахстане предлагают законодательно отменить процедуру согласования по перепланировкам в квартирах. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.



По его информации, для этого вносятся поправки в соответствующее законодательство.



"По квартирам – сейчас в закон внесены поправки о том, что по изменениям, перепланировкам, которые не касаются несущих конструкций, согласование не будет требоваться", – отметил вице-министр.



Согласно Закону "Об индивидуальном жилищном строительстве", перепланировка — это изменение планировки помещения, сопряженное с изменением границ этого помещения.