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Казахстанцы смогут не согласовывать перепланировку квартир

Просмотров:534 Опубликовано: Сегодня, 12:13
Казахстанцы смогут не согласовывать перепланировку квартир
Фото из открытых источников
В Казахстане предлагают законодательно отменить процедуру согласования по перепланировкам в квартирах. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его информации, для этого вносятся поправки в соответствующее законодательство.

"По квартирам – сейчас в закон внесены поправки о том, что по изменениям, перепланировкам, которые не касаются несущих конструкций, согласование не будет требоваться", – отметил вице-министр.

Согласно Закону "Об индивидуальном жилищном строительстве", перепланировка — это изменение планировки помещения, сопряженное с изменением границ этого помещения.
Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Alik83
 Чупакабра (Посетители) Сегодня, 12:22
Ну теперь ХАНА !!!! Скоро ждите беды .... Как карточные домики начнут рушаться дома .... Этож надо так додуматься придумать такое нововведение bazar
 
-1
  • Чупакабра
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Dushman
  • кукла
 бася (Посетители) Сегодня, 12:20
хоть одно стоящее решение от чиновников! а то столько развели прикормышей на этом и своим головную боль..
 
 

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