Против еды из Instagram высказался главный санитарный врач Казахстана

Глава комитета общественного здоровья Жандарбек Бекшин посоветовал казахстанцам не доверять ненадежным продавцам в Интернете, передает Today.kz со ссылкой на ortcom.kz.
По мнению главного санврача страны, еда, которую делают на дому и реализуют по системе заказов через соцсети, может быть опасна для здоровья.
"Сейчас такой вид торговли появился, когда по рекламе вам по Instagram, чатам, объявлениям в подъездах предлагают еду на дом. Это очень опасный вид торговли. Нужно требовать, чтобы у них было разрешение.
Как правило, данные услугодатели готовят у себя дома. А в каких условиях, нам неизвестно. Они могут не соблюдать личную гигиену и товарное соседство сырых и готовых продуктов
Производители суши, кремово-кондитерских изделий, пиццы и другие, ведущие свою деятельность на дому, которые работают по системе заказов, относятся к высокой зоне риска", – сказал Бекшин.
Он также призвал с осторожностью относиться к уличному фастфуду, употребление которого тоже может обернуться неприятностями. Разнообразие горячих блюд, шаурмы, самсы, беляшей и даже салатов – ассортимент продукции сегодня велик, и быстро перекусить на улице не является проблемой. Но делать этого лучше не стоит, считает глава комитета общественного здоровья.
"Риск отравления, к сожалению, всегда есть, ведь в таких палатках сложно проследить, из какого сырья готовят блюда. Для их приготовления зачастую используют фритюрный жир (многократного использования), который проявляет канцерогенные свойства. В том числе используют и маргарин.
Покупать такую еду на улицах опасно в любом случае (…) Не всегда бывает свежее сырье, качественный соус, который изготавливается на месте, не всегда хорошо прожарено мясо или промыты овощи и зелень для салатов
Такая еда, безусловно, представляет повышенный риск отравления. Это и повышенное микробное число, обсеменение бактериями этого продукта, ведь они не всегда свежие, плохо хранятся, зачастую у продавцов даже нет условий, чтобы вымыть руки, а им надо и приготовить еду, и принять деньги от покупателя", – проинформировал Бекшин.
Один из фактов изготовления продукции в антисанитарных условиях был зарегистрирован совсем недавно. В середине декабря в Астане было обнаружено подпольное производство французских сэндвичей. Опасный фастфуд изготавливали в одном из гаражей столицы. Проверка показала, что сэндвичи были массово обсеменены кишечной палочкой.
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