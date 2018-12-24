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Диплом не будет гарантировать трудоустройство с 2021 года - МОН

Просмотров:378 Опубликовано: Сегодня, 15:55
Диплом не будет гарантировать трудоустройство с 2021 года - МОН
Иллюстративное фото:lentaregion.ru
Вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов напомнил, что с 2021 года наличие диплома о высшем образовании не будет гарантировать трудоустройство, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Аймагамбетов отметил, что через несколько лет все вузы будут выдавать дипломы собственного образца.

"Они (вузы - прим.) гарантируют только своей репутацией, качеством знаний, своим профессорско-преподавательским составом и не будет уже диплома государственного образца, это тоже повлияет на качество образования", - сказал вице-министр в Сенате на круглом столе по вопросам профобразования.

По словам вице-министра, важным вопросом в образовании остается сертификация.

"Процедура сертификации, как мера по обеспечению качества и один из важнейших элементов национальной системы квалификации, будет внедрена уже с 2021 года. Здесь имеются проблемы. У нас недостаточное количество профессиональных стандартов, недостаточно подготовлены специальные центры для сертификации, поэтому очень много вопросов. С 2021 года наличие диплома не гарантирует трудоустройство. Есть диплом - хорошо, но надо принести еще сертификат о том, что присвоена определенная квалификация", - сказал он.

Вице-министр отметил, что система уже действует в системе медицинского образовании и ряде юридических направлений, начинают внедрять у аудиторов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • kz1990
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:03
как будто сейчас гарантирует ))))))))))))))

Чингизид,
если не все 26
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Thornhill (Посетители) Сегодня, 16:51
Есть диплом - хорошо, но надо принести еще сертификат о том, что присвоена определенная квалификация

А потом ещё придумают справку на то, что присвоение действительно было прсвоено! lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • zhanino
  • leo529
  • kz1990
  • dolph02071075
 Чингизид (Посетители) Сегодня, 16:39
Открою вам секрет - он уже лет 20 не гарантирует)))
 
 

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