Диплом не будет гарантировать трудоустройство с 2021 года - МОН

Вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов напомнил, что с 2021 года наличие диплома о высшем образовании не будет гарантировать трудоустройство, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Аймагамбетов отметил, что через несколько лет все вузы будут выдавать дипломы собственного образца.
"Они (вузы - прим.) гарантируют только своей репутацией, качеством знаний, своим профессорско-преподавательским составом и не будет уже диплома государственного образца, это тоже повлияет на качество образования", - сказал вице-министр в Сенате на круглом столе по вопросам профобразования.
По словам вице-министра, важным вопросом в образовании остается сертификация.
"Процедура сертификации, как мера по обеспечению качества и один из важнейших элементов национальной системы квалификации, будет внедрена уже с 2021 года. Здесь имеются проблемы. У нас недостаточное количество профессиональных стандартов, недостаточно подготовлены специальные центры для сертификации, поэтому очень много вопросов. С 2021 года наличие диплома не гарантирует трудоустройство. Есть диплом - хорошо, но надо принести еще сертификат о том, что присвоена определенная квалификация", - сказал он.
Вице-министр отметил, что система уже действует в системе медицинского образовании и ряде юридических направлений, начинают внедрять у аудиторов.
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