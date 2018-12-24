Два паспорта на одно авто введут в Казахстане в следующем году: в чем их отличия

В следующем году в Казахстане планируется выдавать автовладельцам техпаспорт нового образца и электронный паспорт транспортного средства. В чем отличия этих документов и какова процедура оформления, рассказала газета «Время».



Техпаспорт или свидетельство о регистрации транспортного средства (СРТС) нового образца казахстанцы смогут увидеть уже с 1 января следующего года.



Электронный паспорт транспортного средства (ПТС) пока существует только в проекте.



Ранее сообщалось, что этот документ начнут выдавать в стране с 1 июля 2019 года, однако в официальных приказах указывается другой срок – 1 ноября следующего года. Если все пойдет по плану, то именно с этого времени водителям и нужно будет его оформлять. Но! Без спешки. Преимущественно, при перерегистрации транспорта.



О новых техпаспортах



В приказе главы МВД, вступившем в силу 1 декабря 2018 года, говорится, что в республике начинается постепенная выдача СРТС нового образца. В пилотном режиме проект уже запускается в Астане и Алматы, а с начала следующего года – по всему Казахстану. Получить техпаспорта можно будет в спецЦОНах или ЭРП.



Необходимость замены, как пояснила пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина, связана с повышением степени защиты от подделок. Кроме того, пластиковый техпаспорт более долговечен. В него внедрен чип. С помощью микросхемы можно будет получить основную информацию об автомашине и водителе.



Только тут важно знать, что не нужно с начала следующего года штурмовать ЦОНы. Старые свидетельства по-прежнему останутся действительными.



Об электронных паспортах транспортного средства



Соглашение о введении единой формы ПТС было заключено между странами ЕАЭС. Это говорит о том, что с 1 ноября следующего года на территории стран-участниц должна начать функционировать единая база электронных паспортов ТС.



Следовательно, речь в данном случае идет не только о Казахстане. Оформление будет поэтапным и коснется всех автомобилей.



Данный электронный документ носить с собой нет необходимости. Можно, конечно, распечатать его на бланке, но исключительно по желанию.



В настоящее время еще неизвестно, какое ведомство будет заниматься оформлением ПТС. Но, как пояснили в МИР РК, это не будут какие-либо государственные службы. Рассматриваются варианты: заводы-изготовители, если это новые авто, или аккредитованные уполномоченные органы.



В любом случае, список появится на сайте министерства по инвестициям и развитию в следующем году.



Проверять такие документы никто не будет. Они необходимы лишь при постановке автомашины на учет.



В чем же их отличия?



Техпаспорт подтверждает регистрацию ТС, а ПТС - документ, действующий от момента производства авто до его утилизации. То есть, это полная история о транспортном средстве.



Главная цель электронного паспорта – создание свободных условий для обращения авто на территории Евразийского экономического союза. Кроме того, новые владельцы машины смогут узнать о ней все данные.



Информация в электронном паспорте будет более расширенной. Например, включит подробную техническую характеристику, дополнительные сведения о владельце, данные о ДТП и др.



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