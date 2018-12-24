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Два паспорта на одно авто введут в Казахстане в следующем году: в чем их отличия

Просмотров:384 Опубликовано: Сегодня, 17:00
Два паспорта на одно авто введут в Казахстане в следующем году: в чем их отличия
Иллюстративное фото с сайта taxi.kz
В следующем году в Казахстане планируется выдавать автовладельцам техпаспорт нового образца и электронный паспорт транспортного средства. В чем отличия этих документов и какова процедура оформления, рассказала газета «Время».

Техпаспорт или свидетельство о регистрации транспортного средства (СРТС) нового образца казахстанцы смогут увидеть уже с 1 января следующего года.

Электронный паспорт транспортного средства (ПТС) пока существует только в проекте.

Ранее сообщалось, что этот документ начнут выдавать в стране с 1 июля 2019 года, однако в официальных приказах указывается другой срок – 1 ноября следующего года. Если все пойдет по плану, то именно с этого времени водителям и нужно будет его оформлять. Но! Без спешки. Преимущественно, при перерегистрации транспорта.

О новых техпаспортах

В приказе главы МВД, вступившем в силу 1 декабря 2018 года, говорится, что в республике начинается постепенная выдача СРТС нового образца. В пилотном режиме проект уже запускается в Астане и Алматы, а с начала следующего года – по всему Казахстану. Получить техпаспорта можно будет в спецЦОНах или ЭРП.

Необходимость замены, как пояснила пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина, связана с повышением степени защиты от подделок. Кроме того, пластиковый техпаспорт более долговечен. В него внедрен чип. С помощью микросхемы можно будет получить основную информацию об автомашине и водителе.

Только тут важно знать, что не нужно с начала следующего года штурмовать ЦОНы. Старые свидетельства по-прежнему останутся действительными.

Об электронных паспортах транспортного средства

Соглашение о введении единой формы ПТС было заключено между странами ЕАЭС. Это говорит о том, что с 1 ноября следующего года на территории стран-участниц должна начать функционировать единая база электронных паспортов ТС.

Следовательно, речь в данном случае идет не только о Казахстане. Оформление будет поэтапным и коснется всех автомобилей.

Данный электронный документ носить с собой нет необходимости. Можно, конечно, распечатать его на бланке, но исключительно по желанию.

В настоящее время еще неизвестно, какое ведомство будет заниматься оформлением ПТС. Но, как пояснили в МИР РК, это не будут какие-либо государственные службы. Рассматриваются варианты: заводы-изготовители, если это новые авто, или аккредитованные уполномоченные органы.

В любом случае, список появится на сайте министерства по инвестициям и развитию в следующем году.

Проверять такие документы никто не будет. Они необходимы лишь при постановке автомашины на учет.

В чем же их отличия?

Техпаспорт подтверждает регистрацию ТС, а ПТС - документ, действующий от момента производства авто до его утилизации. То есть, это полная история о транспортном средстве.

Главная цель электронного паспорта – создание свободных условий для обращения авто на территории Евразийского экономического союза. Кроме того, новые владельцы машины смогут узнать о ней все данные.

Информация в электронном паспорте будет более расширенной. Например, включит подробную техническую характеристику, дополнительные сведения о владельце, данные о ДТП и др.

Копирование и использование данной информации возможно только с разрешения ТОО "Издательство Время"
Источник: Nur.kz
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