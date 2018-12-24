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Все выпускники педагогических вузов в Казахстане пройдут сертификацию

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 17:33
Все выпускники педагогических вузов в Казахстане пройдут сертификацию
Фото : LookBio
Все выпускники педагогических вузов пройдут процедуру сертификации в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе круглого стола по вопросам обеспечения качества образования в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Мы хотим уже в этом году начать процедуру сертификации в пилотном режиме. В этом году планируем провести сертификацию всех выпускников педагогических вузов, тем более что национальный квалификационный тест для учителей уже готов. В этом году выпускается более 33 тыс будущих педагогов, и мы хотели бы уже в этом году провести их сертификацию", - сказал Асхат Аймагамбетов.

Вице-министр подчеркнул, что необходимо внедрение независимой системы сертификации.

"Профстандарты нам нужны, их очень мало. Нам нужны центры сертификации. К сожалению, здесь очень много вопросов, чем ответов", - пояснил он.

По его словам, также необходимо совершенствование национальных рамок квалификаций.

"У нас национальные рамки квалификаций существуют, и, к сожалению, мы сегодня должны говорить о том, что, когда мы пытались провести саму сертификацию нашей системы высшего образования, приглашали ведущих экспертов Европейского союза, они нам указывали на то, что у нас есть определенные расхождения по так называемому "короткому циклу", по четвертому, по пятому уровням. Здесь нам необходимо законодательно вносить изменения и регулировать по национальной системе квалификаций", - резюмировал Асхат Аймагамбетов.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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