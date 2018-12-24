В Казахстане назвали птицу 2019 года

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) совместно с Союзом охраны птиц выбрали птицей следующего года дрофу, сообщает Kazpravda.kz.



Как отмечается, пернатая занесена в Красную книгу Казахстана, поскольку находится на грани исчезновения.



"Джек, дудак, красотка — все это названия дрофы. Птица поражает с первого взгляда ярким оперением и внушительными размерами", - говорится в информации АСБК.



"Цель акции "Птица года" — привлечение внимания к птицам, численность которых уменьшается, — пояснили в АСБК. — Дрофа занесена в Красную книгу Казахстана. В нашей стране дрофа гнездится в степях и полупустынях его северной половины, местами в подгорных степях юга и востока. Регулярно она зимует на юге страны".



Напомним, птицей 2016 года в Казахстане был назван домовый воробей, 2017 года – филин, а уходящего 2018 года – большой пестрый дятел.