Цены на нефть обновили рекорд

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 51 доллара за баррель впервые с 31 августа 2017 года, следует из данных торгов, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По состоянию на 00.41 по времени Астаны цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,65 процента, до 50,88 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 6,71 процента, до 42,53 доллара за баррель.



Как отмечает агентство, инвесторы реагируют на снижение как американского, так и глобального фондового рынка на фоне ситуации с бюджетом США. Правительство страны частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать документ, если он не будет включать финансирование стены на границе с Мексикой, но демократическая партия страны не готова поддержать документ с такими тратами. Следующее заседание сената США, которому предстоит утвердить бюджет, состоится 27 декабря.