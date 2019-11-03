В столице Южной Кореи закрыли последние бойни для собак

Южная Корея – единственная страна, где собак специально выращивают для употребления человеком в пищу Фото: ЕРА
Мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун заявил, что в городе закрылись все бойни для собак, сообщает 20 октября Daily Mail.
Последние три мясных магазина города согласились прекратить убивать собак для еды.
В июне стало известно, что один из крупнейших в Южной Корее рынок собачьего мяса Гупо в городе Пусан закрыли. На рынке продавали охлажденное собачье мясо, а также содержали живых собак в клетках для убоя.
Южная Корея – единственная страна, где собак специально выращивают для употребления человеком в пищу. Ежегодно там съедают около миллиона этих животных. Но в последнее время отношение к этой практике стало меняться и уровень потребления собачьего мяса стал падать.
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