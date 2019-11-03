В столице Южной Кореи закрыли последние бойни для собак

Мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун заявил, что в городе закрылись все бойни для собак, сообщает 20 октября Daily Mail.



Последние три мясных магазина города согласились прекратить убивать собак для еды.



В июне стало известно, что один из крупнейших в Южной Корее рынок собачьего мяса Гупо в городе Пусан закрыли. На рынке продавали охлажденное собачье мясо, а также содержали живых собак в клетках для убоя.



Южная Корея – единственная страна, где собак специально выращивают для употребления человеком в пищу. Ежегодно там съедают около миллиона этих животных. Но в последнее время отношение к этой практике стало меняться и уровень потребления собачьего мяса стал падать.