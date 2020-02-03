Как власть врала про автомобили из Армении

Участники митинга автомобилистов в Уральске предъявили доказательства того, что власти ранее однозначно заявляли о том, что никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет.



Владельцы автомобилей, завезенных из Армении, нашли архивное видео новостных сюжетов казахстанских телеканалов, в которых члены правительства уверяют: никакого ограничения для ввоза автомобилей из стран — членов ЕАЭС вводиться не будет. Это видео они продемонстрировали сегодня в большом зале городского акимата, где проходила их встреча с представителями госорганов.



В частности, они продемонстрировали сюжет телеканала Атамекен Бизнес от 13 сентября 2019 года, в котором Серик Жамангарин, официальный представитель Казахстана в ЕАЭС, однозначно заявляет, что никакого ограничения для авто из этих стран в Казахстане не будет.



Во втором сюжете телеканала Евразия Марат Туякбаев, начальник Комитета административной полиции МВД РК, также однозначно заявляет о том, что никаких ограничений к таким автомобилям предъявляться не будет. Этот сюжет был снят 4 июля 2019 года.







Присутствовавший на встрече с участниками митинга Жанбулат Жаншин, начальник местной полицейской службы департамента полиции ЗКО, после просмотра видео заявил, что речь идет о том, что нет запрета для передвижения таких машин, но есть требования по их регистрации. Однако его тут же уличили в манипулировании понятиями и терминами, так как в сюжете оба спикера об этом не упоминали.