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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как власть врала про автомобили из Армении

Просмотров:14931 Опубликовано: Сегодня, 07:18
Как власть врала про автомобили из Армении
Фото Рауль Упоров
Участники митинга автомобилистов в Уральске предъявили доказательства того, что власти ранее однозначно заявляли о том, что никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет.

Владельцы автомобилей, завезенных из Армении, нашли архивное видео новостных сюжетов казахстанских телеканалов, в которых члены правительства уверяют: никакого ограничения для ввоза автомобилей из стран — членов ЕАЭС вводиться не будет. Это видео они продемонстрировали сегодня в большом зале городского акимата, где проходила их встреча с представителями госорганов.

В частности, они продемонстрировали сюжет телеканала Атамекен Бизнес от 13 сентября 2019 года, в котором Серик Жамангарин, официальный представитель Казахстана в ЕАЭС, однозначно заявляет, что никакого ограничения для авто из этих стран в Казахстане не будет.

Во втором сюжете телеканала Евразия Марат Туякбаев, начальник Комитета административной полиции МВД РК, также однозначно заявляет о том, что никаких ограничений к таким автомобилям предъявляться не будет. Этот сюжет был снят 4 июля 2019 года.



Присутствовавший на встрече с участниками митинга Жанбулат Жаншин, начальник местной полицейской службы департамента полиции ЗКО, после просмотра видео заявил, что речь идет о том, что нет запрета для передвижения таких машин, но есть требования по их регистрации. Однако его тут же уличили в манипулировании понятиями и терминами, так как в сюжете оба спикера об этом не упоминали.


Источник: Уральская Неделя
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Комментарии ( 5 )

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-1
  • tolk
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  • Aktauskii
 salamander (Посетители) Сегодня, 10:28
А что не так? Никаких ограничений, оформляйте в соответствии с законодательством и используйте. А МВДшник так и сказал - ни растаможки, ни налогов, чисто учет. Это в его компетенции. А растоможка и налоги - это к руководству других органов.
 
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  • tolk
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 10:23
А что боитесь назвать имя этого пенсионера - у нас же независимое демократическое государство
 
-2
  • xerox
  • РЕЗАЛЬЩИК
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 101090 (Посетители) Сегодня, 09:47
Народ прав, сами власти ввели в заблуждение а теперь хотят спросить, уволить всех кто дал ложную информацию и легализовать авто с иностранными номерами. Ура товарищи!!!!
 
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  • DAD
  • xerox
  • Краснов
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 ABCD (Посетители) Сегодня, 08:43
kazakhstan362,
Не только судить но и расстрелять! Всех кто у кормушки пилит народные деньги!
 
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 kazakhstan362 (Посетители) Сегодня, 08:00
Пусть осудят этих людей в первую очередь, потом пусть осудят Келимбетова К., который говорил что доллар не подскочит, также еще одного пенсионера пуст осудит Гаагский трибунал - эти официальные представители власти, годами обманывали миллионы Казахстанцев!
Тогда может быть население успокоится от вечной злобы и ненависти...
 
 

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