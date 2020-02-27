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Бердымухамедов запретил распространение коронавируса в Туркменистане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:25
Бердымухамедов запретил распространение коронавируса в Туркменистане
Фото TDN
В связи с эпидемией коронавируса COVID-19 президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание, на котором поручил обеспечить контроль визитов туркменистанцев, выезжающих за рубеж с туристической, культурной, спортивной и другими целями, а также обследовать въезжающих граждан, сообщает TDH.

Де-факто меры по защите от эпидемии стали приниматься еще в январе, а в феврале для иностранцев в Ашхабаде ввели принудительные «валютные» проверки на COVID-19 за свой счет. Международный скандал вызвало задержание россиян без признаков инфекции, которых обязали пройти такую проверку. Теперь глава государства отдал распоряжение перед телекамерами, и канал Altyn Asyr показал об этом 6-минутный сюжет в новостях.

На совещании по профилактике проникновения вирусов в Туркменистан о проводимой работе перед ним отчитались курирующий здравоохранение вице-премьер Пурли Агамырадов и министр здравоохранения Нурмухаммед Аманнепесов.


Источник: Neonomad
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