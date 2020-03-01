Токаев прокомментировал ситуацию с Мухтаром Джакишевым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Informburo прокомментировал ситуацию с бывшим главой нацкомпании "Казатомпром" Мухтаром Джакишевым, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам Главы государства, данный вопрос находится исключительно в компетенции суда. "Мне, конечно, известно, что Джакишев неоднократно обращался с просьбой об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья. 3 марта состоится заседание суда первой инстанции. Давайте дождемся его решения, которое, я уверен, будет справедливым", - сказал Токаев.



Напомним, экс-глава нацкомпании "Казатомпром" Мухтар Джакишев был задержан в Астане (Нур-Султане) в мае 2009 года. Его приговорили к 14 годам тюрьмы по обвинениям в совершении коррупционных преступлений. Две трети тюремного срока, которые необходимо было отбыть Мухтару Джакишеву для подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении, истекли в конце сентября 2018 года.



В ноябре 2018 года Джакишев обратился в суд № 2 Семея с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, так как он не выплатил общую сумму причиненного им ущерба - 99,6 миллиарда тенге.



24 июля 2019 года суд снова отказал ему в условно-досрочном освобождении.



В феврале Джакишев в третий раз подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в суд Семея.