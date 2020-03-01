Сотрудник полиции найден мёртвым в Экибастузе

Информация о гибели полицейского появилась в социальных сетях и некоторых СМИ.

- 1 марта в 05:46 часов в управление полиции Экибастуза поступило сообщение о том, что в салоне автомобиля марки ВАЗ 2115 российского учета, припаркованного по улице Абая, 158 в Экибастузе обнаружен труп оперуполномоченного ОКП Управления полиции Экибастуза, капитана полиции 1993 года рождения, - говорится в информации.



По предварительной версии, капитан якобы удушен ремнем безопасности. На место происшествия выехали прокуроры города, СОГ. Территория происшествия оцеплена.



В акимате Экибастуза подтвердили, что погибший действительно является полицейским.

- После выяснения всех обстоятельств гибели сотрудника будет рассмотрен вопрос по оказанию посильной помощи его семье, - отметили в акимате Экибастуза.



Факт гибели сотрудника полиции также подтвердили в Департаменте полиции Павлодара.

- По данному факту начато досудебное расследование. Причины и обстоятельства выясняются. Иная информация в интересах следствия не распространяется, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.