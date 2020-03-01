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Надо положить конец разговорам, что казахи безответственны и ленивы - Токаев

Просмотров:226 Опубликовано: Сегодня, 16:57
Надо положить конец разговорам, что казахи безответственны и ленивы - Токаев
Фото с сайта Акорды
Президент встретился с кордайцами.
Глава государства встретился с жителями села Каракемер, передает Today.kz со ссылкой на Акорду. Касым-Жомарт Токаев отметил, что его рабочая поездка в Кордайский район приурочена к Дню благодарности, но он прибыл не для участия в торжественных мероприятиях, а для того, чтобы обсудить с местными жителями сложившуюся в регионе ситуацию.

"События, которые произошли в Кордае, стали потрясением для нашего народа и, без преувеличения, привлекли внимание всего мира. Этот конфликт нанес огромный ущерб нашему государству и народу. Теперь мы как единая нация должны извлечь урок из этого печального опыта. Прежде всего, необходимо сделать всё для того, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем", - сказал Президент.
Глава государства напомнил, что наша общая цель – сохранить и приумножить международный авторитет и успехи в государственном строительстве, которых Казахстан добился благодаря мудрой политике Елбасы Нурсултана Назарбаева.

По словам Президента, новому руководству Жамбылской области предстоит устранить препятствия, которые мешают успешному развитию региона, и принять меры по повышению благосостояния населения.

"Если проливается кровь, происходят столкновения, никакое развитие невозможно. Это закономерно. К сожалению, прежние руководители области не осознавали этого. Поэтому я полностью сменил руководство региона, в том числе руководящий состав правоохранительных органов. Назначены новые руководители, среди которых Бердибек Машбекович Сапарбаев. Вы его хорошо знаете, это очень опытный государственный деятель. Перед ним поставлена задача не допустить дестабилизации ситуации и придать новый импульс развитию региона", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что благодаря обретению Независимости казахский народ сумел построить подлинную государственность, стал государствообразующей нацией. И это не просто слова, это реалии, имеющие глубокий смысл и предъявляющие особые требования. Прежде всего, это священный долг и особая ответственность за будущее государства. Президент призвал местных аксакалов активно участвовать в воспитательной работе, доводя до молодежи смысл этих идей единства и общественного согласия.

"Каковы истинные черты нашего народа? Это, прежде всего, широта души, щедрость, благородство, стремление к созиданию. Мы должны служить примером для других этносов, для других народов. Надо положить конец досужим разговорам о том, что казахи безответственны, ленивы, что они не умеют трудиться. И для того, чтобы разрушить эти негативные стереотипы, мы сами должны показать свое трудолюбие", – убежден Касым-Жомарт Токаев.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 18:26
Что значит положить конец разговорам, на кухне чтоли? Можите опровергнуть, давайте, приступайте, только с себя начните, иначе никак.
 
 

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