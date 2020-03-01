У монумента Независимости в Алматы начались задержания

Также начались задержания в столице.



В Алматы у монумента Независимости начались задержания пришедших на антиправительственный митинг. Также задерживают участников митинга в столице.



Как сообщил корреспондент Vласти с места событий, задержаны около десятка человек, в том числе женщина, которая пришла с плакатом погибшего Дулата Агадила.



Площадь плотно оцеплена полицией, связь в районе блокируют.



К настоящему моменту число задержанных в Алматы увеличилось до двух десятков человек. В том числе задержаны журналистка Асель Джанабаева и активистка Даная Калиева.



Между тем в столице у памятника Абая задержаны более 20 человек, несколько из них - у здания ОБСЕ. Участники митинга вышли с плакатами в поддержку Дулата Агадила, выкрикивали лозунги. Перекрыты улицы Бейбитшилик от Сейфуллина до Кенесары и проспект Абая от Ауэзова до Желтоксан. Первый заместитель начальника департамента полиции призывает протестующих расходиться, чтобы избежать задержаний. Но при этом он обещает, что после беседы всех задержанных отпустят.



