Токаев назвал причину кордайского конфликта

Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о конфликте двух криминальных групп, который стал причиной трагических событий в Кордайском районе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.



Глава государства посетил Жамбылскую область. В ходе встречи с жителями села Каракемер он заявил о том, что все следственные мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с законом, перед которым все равны. Он поручил правоохранительным органам поставить решительный заслон взяточничеству местных чиновников и незаконной трансграничной торговле.



"Известно, что в районе есть люди, которые активно занимались контрабандой. Участвовать в этом бизнесе хотела и другая группировка. Одним словом, из-за контроля над источниками незаконных доходов возник конфликт между двумя криминальными группами. В результате пострадало много людей, 11 человек погибли. Об этом надо прямо сказать. Теперь перед правоохранительными органами стоит задача наказать в строгом соответствии с законом всех преступников, независимо от их национальности. Без этого мы не сможем навести порядок в стране", - сказал Президент, напомнив о необходимости строго соблюдать принцип верховенства закона.



7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что групповой дракой из хулиганских побуждений попытались воспользоваться провокаторы. В результате в массовой драке участвовали около 300 человек. Конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булан-Батыр. Хулиганы применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие.



В ходе массовых беспорядков несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения, по официальным данным на утро 9 февраля, 10 человек от полученных травм скончались. При исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка и предотвращению незаконных действий различные травмы получили также сотрудники полиции, в том числе двое - огнестрельные ранения.



В результате хулиганских действий, сопряженных с поджогами, по предварительным данным, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины.