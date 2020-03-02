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Включившие гей-порно на Масленицу россияне оказались под угрозой тюрьмы

Просмотров:471 Опубликовано: Сегодня, 08:22
Включившие гей-порно на Масленицу россияне оказались под угрозой тюрьмы
Скриншот видеозаписи
Россиянин, включивший гей-порно на экране здания районной администрации Михайловского района Приморья во время празднования Масленицы, таким образом хотел отомстить за увольнение. Его мотив в воскресенье, 1 марта, раскрыло PRIMPRESS.

По данным издания, ранее мужчина работал в местном доме культуры, однако потом был уволен. При этом он посчитал такое решение начальства незаконным и решил отомстить.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщает, что злоумышленником оказался 18-летний студент сельхозакадемии Уссурийска, который до 2019 года неофициально подрабатывал в администрации Михайловского района. Ему удалось дистанционно подключиться к компьютеру в администрации и вывести порноролик на большой экран.

Как отмечается, в настоящее время россиянин задержан и уже дал признательные показания.

Полиция возбудила уголовное дело после показа гей-порно на экране, установленном на центральной площади села Михайловка Приморского края, во время празднования Масленицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Расследование ведется по статье 242 УК РФ («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов»). Нарушившим закон россиянам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.

По предварительным данным, неизвестный злоумышленник незаконно получил доступ к компьютеру, имеющему выход на панно, и организовал демонстрацию видеофайла порнографического содержания. Экран установлен на здании районной администрации Михайловского района.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия и личностей, причастных к инциденту.
Ранее 29 февраля сообщалось, что жителям села показали порноролик во время празднования Масленицы.

Видео народных гуляний, во время которых на большом экране транслируется порнография, было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как на площади гуляют семьи с детьми.

В местной администрации пообещали наказать по всей строгости закона сотрудников, из-за халатности которых произошел инцидент.




Источник: lenta.ru
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