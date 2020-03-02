О «мошенничестве» с помощью «Яндекс.Такси» рассказала алматинка

Алматинка рассказала о новом способе «мошенничества». Она говорит, что якобы деньги с ее банковской карты автоматически списывались на счет сервисов Яндекс.Такси и Яндекс.Еда, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам Асель, 27 февраля на телефон ее супруга стали приходить SMS-уведомления от банка о списании средств. C карты исчезло три тысячи тенге за поездку на Яндекс.Такси "в Москве", в то время как мужчина находился в Алматы. Он сразу заблокировал карту. Тогда деньги начали списывать со счета самой Асель, но она этого не заметила сразу.
"Мошенники сняли деньги с моей банковской карты, а я и не подозревала. 28 февраля с утра хотела сделать перевод и поняла, что не хватает 20 тысяч тенге. Смотрю историю, и вижу, что деньги ушли несколькими траншами за услуги такси и доставки еды в рублях 27 февраля. Я не пользовалась сервисом и никакие уведомления с приложений мне не приходили на тот момент", - написала она в Facebook.
Получилось, что за сутки Асель якобы потратила почти 17 тысяч тенге, заказав в Яндекс.Еда доставку бургеров, тайского супа и гавайского блюда поке с креветками. Еще около трех тысяч тенге ушло на поездки в Яндекс.Такси. В уведомлениях приложения женщина обнаружила отмененные заказы на суши, шашлык, салаты, продукцию фри из разных ресторанов. Алматинка предполагает, что благодаря установленному на карте лимиту удалось избежать более масштабных потерь.
"Наши с мужем карты были привязаны к одному аккаунту сервиса заказа такси. Теперь боюсь привязывать новую карту к ним. В банке приняли мое заявление и сказали, что постараются вернуть средства", - добавила Асель.
В пресс-службе такси сообщили, что детали проверки по этому факту раскрывать не имеют права. В сервисе отметили, что утечек данных банковских карт пользователей не происходило.
"Деньги ей будут возвращены, как только мы получим и подтвердим банковский запрос. В целом несанкционированное использование чужих карт распространено по всему миру. Существуют организованные кибергруппы, которые занимаются этим. Чтобы защитить данные пользователей, онлайн-сервисы, в том числе и мы, внедряют разнообразные антифродовые системы (для оценки финансовых транзакций - примечание автора)", - пояснили в пресс-службе.
Также представители Яндекс.Такси и Яндекс.Еда напомнили о мерах безопасности. Никому и никогда не следует передавать реквизиты карточки и CVV-код. Перед использованием необходимо всегда проверять банкоматы и терминалы на наличие посторонних предметов - ими могут оказаться камеры или устройства для считывания данных с карты.
"Если клиент банка обнаружил, что какой-либо онлайн-сервис или магазин неправомерно списал с нее деньги, нужно немедленно обратиться в банк и в полицию. Мы со своей стороны всегда готовы помочь следствию, если к нам обратятся с официальным запросом", - заключили в пресс-службе компании.
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