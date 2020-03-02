Капитан «Барыса» надел чапан и исполнил песню Абая на казахском языке

Столь неожиданный подарок для фанатов казахстанского хоккейного клуба вызвал бурю аплодисментов, также как и наряд Даррена Дица. На видео перед болельщиками он предстал в чапане.Обезоруживающая улыбка капитана "Барыса" во время исполнения никого не оставила равнодушным, вслед за хоккеистом, его пение подхватили болельщики на трибунах, что еще больше подняло командный дух "барсов" и помогло им одержать победу над соперником."Барыс" разгромил "Металлург" в первом матче плей-оффВысокую оценку и одобрительные комментарии хоккеист получил и в официальном аккаунте клуба в Instagram, где размещено видео."Даррен Диц - наш человек. Он не ленится учиться, не стесняется выступать перед публикой и даже доволен своими успехами. А мы как рады за него. Вот таким должен быть капитан. Всегда впереди, всегда на высоте. Спасибо", - написала пользователь raikhanakmurzina."Талантливый человек - талантлив во всем!", - поддержал ее erkinnurtaza.Сезоном довольны, все мысли о плей-офф – тренер "Барыса"Не исключено, что это импровизированное выступление Даррена Дица станет наиболее массовым исполнением песни Абая.К слову, во время Матча звезд КХЛ Диц демонстрировал знание русского языка, зачитав стихотворение Александра Пушкина.