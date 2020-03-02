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Капитан «Барыса» надел чапан и исполнил песню Абая на казахском языке

Просмотров:227 Опубликовано: Сегодня, 11:26
Капитан «Барыса» надел чапан и исполнил песню Абая на казахском языке
Даррен Диц
Даррен Диц удивил болельщиков, исполнив песню "Көзімнің қарасы" на казахском языке. Лидер "Барыса" решил таким образом подержать челлендж, посвященный 175-летию поэта и просветителя Абая Кунанбаева

АЛМАТЫ, 2 мар — Sputnik. Капитан и защитник хоккейной команды "Барыс" Даррен Диц удивил фанатов. Во время матча против магнитогорского "Металлурга" был продемонстрирован ролик, на котором спортсмен поет известную песню Абая на казахском языке.



Столь неожиданный подарок для фанатов казахстанского хоккейного клуба вызвал бурю аплодисментов, также как и наряд Даррена Дица. На видео перед болельщиками он предстал в чапане.

Обезоруживающая улыбка капитана "Барыса" во время исполнения никого не оставила равнодушным, вслед за хоккеистом, его пение подхватили болельщики на трибунах, что еще больше подняло командный дух "барсов" и помогло им одержать победу над соперником.

"Барыс" разгромил "Металлург" в первом матче плей-офф

Высокую оценку и одобрительные комментарии хоккеист получил и в официальном аккаунте клуба в Instagram, где размещено видео.

"Даррен Диц - наш человек. Он не ленится учиться, не стесняется выступать перед публикой и даже доволен своими успехами. А мы как рады за него. Вот таким должен быть капитан. Всегда впереди, всегда на высоте. Спасибо", - написала пользователь raikhanakmurzina.

"Талантливый человек - талантлив во всем!", - поддержал ее erkinnurtaza.

Сезоном довольны, все мысли о плей-офф – тренер "Барыса"

Не исключено, что это импровизированное выступление Даррена Дица станет наиболее массовым исполнением песни Абая.

К слову, во время Матча звезд КХЛ Диц демонстрировал знание русского языка, зачитав стихотворение Александра Пушкина.



Ранее казахстанская хоккейная команда "Барыс" одержала свою первую и важную победу над магнитогорским "Металлургом" в первом матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:0. Шайбы забросили Кертис Волк, Атте Охтамаа, Ииро Пакаринен и Даррен Диц.


Источник: sputniknews.kz
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