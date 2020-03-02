Более тонны опасных мандаринов уничтожили в Нур-Султане

Инспекторы Министерства сельского хозяйства РК уничтожили крупную партию мандаринов из Грузии, которые были заражены опасным вредителем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Столичный государственный инспектор по карантину растений в ходе фитосанитарного контроля выявил крупную партию мандаринов из Грузии, зараженную червецом Комстока.



"Чтобы предотвратить распространение карантинного вредителя инспектор изъял 1 210 кг зараженных мандаринов. Опасные плоды были сожжены на территории экополигона", – говорится в сообщении.



Кроме того, по данному факту было возбуждено административное дело. По решению суда на собственника продукции наложен штраф в размере 53 025 тенге.



Опасный вредитель червец Комстока повреждает овощные и фруктовые культуры, шелковицу, садовые, лесные и декоративные растения. Колонии червеца вызывают усыхание растений.





