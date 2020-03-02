В Петропавловске задержали фальшивомонетчиков

Группа граждан из РК, РФ и Грузии занималась сбытом фальшивых денег, передает корреспондент 7152.kz.
По результатам оперативно-следственных мероприятий установлено, что в январе гражданину Российской Федерации были переданы поддельные денежные средства в сумме 100 000 евро для дальнейшего распространения в Казахстан. В ходе задержания изъята наличность в размере 2 млн тенге, 30 тыс. российских рублей, 136 поддельных купюр достоинством 500 евро.
- По данному факту зарегистрированы досудебные расследования по ст. 264 ч.1 УК РК, ст. 231 ч.2 п.1 УК РК. Проводятся следственные мероприятия. Санкция ст. 264 ч.1 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. Санкция ст. 231 ч.2 п.1 - от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, - отметила следователь Айгуль Букирова.
Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС Петропавловска. В отношении них избрана мера пресечения - содержание под стражей.
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