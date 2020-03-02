Доллар выше 400 тенге: эксперты рассказали о влиянии коронавируса на экономику

Курс тенге может достигнуть отметки 400 тенге за доллар в конце 2020 года. Такой прогноз Tengrinews.kz дали экономисты Арман Бейсембаев и Арман Байганов, а также рассказали, как на курс тенге могут повлиять сирийский конфликт и паника вокруг коронавируса.



На прошлой неделе, впервые с июля 2017 года, цена нефти марки Brent опустилась ниже 49 долларов за баррель, а индекс деловой активности в промышленном секторе Китая на фоне вспышки коронавируса резко замедлился до рекордных 35,7 пункта. В связи с этим население относится к ситуации на валютном рынке все более настороженно.



По словам экономиста Армана Байганова, до конца года высока вероятность, что в связи с происходящими событиями тенге может превысить отметку в 400 тенге.



"Во-первых, может повлиять конфликт между Сирией и Турцией, это ударит по экономике России, а следом и по нам (за сутки рубль ослаб по отношению к доллару на 2,5 процента - прим. автора). Также негативно могут отразиться на нашей экономике продленные антироссийские санкции. Кроме того, может повлиять ситуация с коронавирусом. Заболевшие уже выявлены в Корее, Иране, Европе. Многие населенные пункты начали закрывать на карантин. В этой связи, возможно, потребление нефти будет сокращаться", - сказал Байганов.



Сирийский конфликт может обвалить тенге - эксперт



Также на ослабление казахстанской валюты могут оказать влияние и внутренние факторы, в том числе вероятность увеличения пенсий государственным служащим и снижение размеров налоговых поступлений для малого бизнеса, уверяет Байганов.



"Даже если Нацбанк будет удерживать курс, думаю, что к концу года мы достигнем отметки в 400 тенге. На самом деле это не так много - пять-шесть процентов колебания, но психологически этот рубеж кажется страшным", - добавил он.



Экономист Арман Бейсембаев аналогично считает, что определенные риски есть и в связи с коронавирусом. По его мнению, в ближайшие полгода курс тенге не ждет серьезных изменений - останется в пределах 383-385 тенге за один доллар. Что касается прогноза на конец года, то Бейсембаев не исключает вероятность преодоления порога в 400 тенге. Однако это лишь один из возможных вариантов развития событий.



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"В США может начаться рецессия, вследствие обрушения фондовых рынков. Соответственно, это потянет за собой цены на нефть и так далее. Серьезных предпосылок к этому пока нет, но они могут появиться в любой момент в связи с истерикой вокруг коронавируса, в том числе вокруг закрытия границ и отсутствия роста у Китая. Я думаю, распространение COVID-19 - это лишь повод ко всему происходящему, на самом деле в мире должна произойти какая-либо перезагрузка экономики, наступил очередной цикл, после которого будет определенное падение. Если во время острой фазы будет найден выход, то мы отскочим, если нет - будет депрессия. Вариантов много, в какую сторону мы развернемся - неизвестно", - сказал Арман Бейсембаев.



Тем не менее экономист считает, что паника вокруг коронавируса преувеличена и ближе к лету сойдет на нет, а значит ситуация стабилизируется.



"По крайней мере, этой весной я никаких страшных сценариев не вижу. Конечно, ситуация напряженная, но не настолько страшен вирус для экономики, насколько ему оказывают пристальное внимание многочисленные публикации. Ежегодно от того же гриппа в мире умирает около полумиллиона человек, на это ведь курс валюты не реагирует. К тому же цены на нефть будут контролировать со стороны ОПЕК", - добавил Бейсембаев.