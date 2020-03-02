Собака каждый день помогает хозяину-инвалиду

В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как пёс помогает своему хозяину. Примечательно, что мужчина передвигается в инвалидном кресле, пёс же, в свою очередь, подталкивая его, помогает двигаться вперёд, передаёт NUR.KZ.Ролик был опубликован в социальной сети Instagram на странице пользовательницы под ником Фидана Дурсунова. В геолокации у девушки указан город Тараз. По словам автора ролика, она никогда не видела таких умных собак.На видео можно увидеть, как мужчина передвигается в инвалидном кресле, а рядом с ним идет пес, который каждый раз, когда кресло останавливается, начинает его подталкивать.Девушка отметила, что ей очень жаль дедушку, который на инвалидной коляске передвигается по городу, однако ее радует тот факт, что у него есть настоящий друг.Также Фидана рассказала, что она попыталась помочь мужчине, предложив ему деньги и еду, но он отказался. По словам самого героя ролика, ему неоднократно предлагали разного рода помощь, но он предпочитает делать все самостоятельно.Помимо этого, девушка написала в своем посте, что однажды пес попал под колеса автобуса, но, несмотря на это, продолжает помогать своему хозяину, и без опаски находится у дороги.