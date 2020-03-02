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Фейком назвали сообщения о выплате казахстанцам 600 000 тенге из Фонда соцстрахования

Просмотров:376 Опубликовано: Сегодня, 17:40
Фейком назвали сообщения о выплате казахстанцам 600 000 тенге из Фонда соцстрахования
Фото из Сети интернет
В Министерстве труда и социальной защиты населения РК опровергли информацию о выплатах 600 тысяч тенге из государственного фонда социального страхования лицам, работавшим с 1991 по 2019 годы, передает BaigeNews.kz.

"Система обязательного социального страхования действует в Казахстане с 2005 года и является дополнительным уровнем поддержки работающих граждан в случаях наступления социальных рисков по утрате трудоспособности, потере кормильца, потери работы, беременности и родов или в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), а также в связи с уходом за ребенком до наступления возраста 1 года. Во всех вышеперечисленных случаях участник системы соцстрахования получает социальные выплаты из ГФСС в дополнение к социальным пособиям, которые выплачиваются государством", - пояснили в Минтруда РК.

ГФСС предупреждает всех граждан не доверять информации из неофициальных источников, и, кроме того, напоминает, что за рассылку заведомо ложной информации законодательством предусмотрена ответственность.

Актуальная информация о деятельности ГФСС представлена на официальном интернет-ресурсе gfss.kz
Напомним, что в мессенджере WhatsApp стала распространяться информация о том, что работники, которые работали на территории Казахстана в период между 1991 и 2019 годами, имеют право на вывод денежного пособия на сумму 600 000 тенге от государственного фонда социального страхования Казахстана (АО "ГФСС").


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Papirosso
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 18:04
Меня всегда интересовала куда я плачу социальные отчисления?
 
 

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