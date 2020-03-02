«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 02 Марта
+5...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 381.23 KZT
  • €1 = 422.29 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Москве

Просмотров:431 Опубликовано: Сегодня, 18:42
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Москве
Фото из Сети интернет
Стало известно, что коронавирус добрался и до Москвы. Смертельное заболевание выявили у молодого человека, который недавно вернулся из Милана. После его возвращения на родину он был помещен в общую палату - с зараженным в одной комнате находились 6 человек, передает NUR.KZ.

В настоящее время Давид Беров, который оказался инфицированным опасным вирусом, находится в отдельной палате. Однако незадолго до того, как у него выявили положительный результат на инфекцию, он лежал в палате с 6 другими пациентами.

После обнаружения смертельно опасной болезни у одного молодого человека врачи приступили к проверке остальных. Telegram-канал Baza считает, что данная ошибка может быть фатальной для других пациентов, которые также могли "подхватить" смертельную болезнь, общаясь с инфицированным Давидом.

О произошедшем же сообщил Аслан Субханкулов, который сам ранее вернулся из Италии, а затем после возвращения на родину был госпитализирован с признаками ОРВИ. Молодого человека, по его словам, положили в одну палату с Давидом.

Аслан утверждает, что после того, как у его соседа по палате выявили коронавирус и перевели в отдельную комнату, с него и еще пятерых пациентов взяли расписки о неразглашении.

Так, по словам Аслана, молодые люди должны молчать о том, что находились в 1 палате с инфицированным. Говорить же им нужно обратное, что они все были помещены в отдельные боксы. Аналогичное требование было вдвинуто и самому Давиду.

В настоящее время уже два анализа подтвердили наличие коронавируса у пациента. Соседям Давида по палате также предстоит повторная проверка.



Источник: nur.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика