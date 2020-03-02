Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Москве

Стало известно, что коронавирус добрался и до Москвы. Смертельное заболевание выявили у молодого человека, который недавно вернулся из Милана. После его возвращения на родину он был помещен в общую палату - с зараженным в одной комнате находились 6 человек, передает NUR.KZ.В настоящее время Давид Беров, который оказался инфицированным опасным вирусом, находится в отдельной палате. Однако незадолго до того, как у него выявили положительный результат на инфекцию, он лежал в палате с 6 другими пациентами.После обнаружения смертельно опасной болезни у одного молодого человека врачи приступили к проверке остальных. Telegram-канал Baza считает, что данная ошибка может быть фатальной для других пациентов, которые также могли "подхватить" смертельную болезнь, общаясь с инфицированным Давидом.О произошедшем же сообщил Аслан Субханкулов, который сам ранее вернулся из Италии, а затем после возвращения на родину был госпитализирован с признаками ОРВИ. Молодого человека, по его словам, положили в одну палату с Давидом.Аслан утверждает, что после того, как у его соседа по палате выявили коронавирус и перевели в отдельную комнату, с него и еще пятерых пациентов взяли расписки о неразглашении.Так, по словам Аслана, молодые люди должны молчать о том, что находились в 1 палате с инфицированным. Говорить же им нужно обратное, что они все были помещены в отдельные боксы. Аналогичное требование было вдвинуто и самому Давиду.В настоящее время уже два анализа подтвердили наличие коронавируса у пациента. Соседям Давида по палате также предстоит повторная проверка.