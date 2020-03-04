«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 04 Марта
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 380.26 KZT
  • €1 = 423.08 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцам рекомендуют отказаться от рукопожатий

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:48
Казахстанцам рекомендуют отказаться от рукопожатий
Фото из открытых источников
Казахстанцам рекомендовали отказаться от рукопожатия, дабы не подцепить инфекцию. Вместо этого известный ученый предложил казахстанцам использовать традиционный "Сәлем беру", сообщает zakon.kz.

В социальных сетях и мессенджерах активно распространяют видео ролик, в котором известный академик, президент Казахской академии питания и почетный профессор КазНМУ имени С. Асфендиярова Торегельды Шарманов объясняет, почему рукопожатие является небезопасным способом приветствия.

У казахов в старину был такой способ приветствия. А сейчас кому не лень приходят и за руку берут. Это очень опасно. Откуда вышел этот человек? Из туалета возможно вышел и с тобой здоровается. А если ты не берешь, ты уже некультурный, на тебя обижаются, думают "Зазнался". А я не хочу брать, например эту руку. Я думаю, что от этого нам надо отказаться. Самый лучший и самый красивый способ вот так наклонится слегка, держа руки перед собой "Сәлем бер", – сказал академик.

По мнению Торегельды Шарманова, приветствие рукопожатием является не только опасным с точки зрения гигиены, но и серьезной угрозой заражения инфекциями.

Откуда он вышел? Насколько с точки зрения санитарно-гигиенической эта рука чистая и достойна, чтобы ты ее взял и пожал. Я хочу через СМИ обратиться, не нужно этого делать. Просто Сәлем бер, болды. Это защищает от ГРИППа, это гигиена в первую очередь, – продолжил он.

Почетный профессор отметил, что, следуя традициям, "Сәлем" отдают младшие старшим, а старшим по возрасту не обязательно кланяться в ответ младшему.

Стоит отметить, что из-за распространения в мире нового вида коронавируса от рукопожатий отказываются во многих странах, чтобы обезопасить население от заражения.Так Китае уже дежурят полицейские, которые с помощью рупоров просят граждан отказаться от прикосновений друг к другу. Во Франции людям рекомендуют на время вспышки инфекции забыть о традиционном приветствии в виде поцелуя в щеку. Теперь для приветствия французам достаточно посмотреть друг другу в глаза. От традиций, угрожающих заразиться инфекциями, отказываются также в Польше, Новой Зеландии, Румынии, Испании, Бразилии и в других странах мира.



Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика