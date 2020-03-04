Казахстанцам рекомендуют отказаться от рукопожатий

Казахстанцам рекомендовали отказаться от рукопожатия, дабы не подцепить инфекцию. Вместо этого известный ученый предложил казахстанцам использовать традиционный "Сәлем беру", сообщает zakon.kz.В социальных сетях и мессенджерах активно распространяют видео ролик, в котором известный академик, президент Казахской академии питания и почетный профессор КазНМУ имени С. Асфендиярова Торегельды Шарманов объясняет, почему рукопожатие является небезопасным способом приветствия.У казахов в старину был такой способ приветствия. А сейчас кому не лень приходят и за руку берут. Это очень опасно. Откуда вышел этот человек? Из туалета возможно вышел и с тобой здоровается. А если ты не берешь, ты уже некультурный, на тебя обижаются, думают "Зазнался". А я не хочу брать, например эту руку. Я думаю, что от этого нам надо отказаться. Самый лучший и самый красивый способ вот так наклонится слегка, держа руки перед собой "Сәлем бер", – сказал академик.По мнению Торегельды Шарманова, приветствие рукопожатием является не только опасным с точки зрения гигиены, но и серьезной угрозой заражения инфекциями.Откуда он вышел? Насколько с точки зрения санитарно-гигиенической эта рука чистая и достойна, чтобы ты ее взял и пожал. Я хочу через СМИ обратиться, не нужно этого делать. Просто Сәлем бер, болды. Это защищает от ГРИППа, это гигиена в первую очередь, – продолжил он.Почетный профессор отметил, что, следуя традициям, "Сәлем" отдают младшие старшим, а старшим по возрасту не обязательно кланяться в ответ младшему.Стоит отметить, что из-за распространения в мире нового вида коронавируса от рукопожатий отказываются во многих странах, чтобы обезопасить население от заражения.Так Китае уже дежурят полицейские, которые с помощью рупоров просят граждан отказаться от прикосновений друг к другу. Во Франции людям рекомендуют на время вспышки инфекции забыть о традиционном приветствии в виде поцелуя в щеку. Теперь для приветствия французам достаточно посмотреть друг другу в глаза. От традиций, угрожающих заразиться инфекциями, отказываются также в Польше, Новой Зеландии, Румынии, Испании, Бразилии и в других странах мира.