Вторую волну эпидемии коронавируса в Китае прогнозируют эпидемиологи

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 80 тысяч человек.



В Китае число новых случаев заражения снижается, производство и обычная активность постепенно восстанавливаются. Однако, по мнению главы кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бена Коулинга, именно это может привести к возникновению второй волны эпидемии коронавируса в стране, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "РИА Новости".



Сообщается, что возобновление работы и учебы, восстановление нормального транспортного сообщения, снятие карантинных ограничений несут определенные риски для населения.



"Китай уже сдержал первую волну (эпидемии нового коронавируса – ред.) на своей территории к началу марта. Я обеспокоен тем, что, когда они восстановят свою нормальную деятельность, будет вторая волна", - заявил Коулинг.



На фоне довольно положительной динамики в борьбе с коронавирусом власти Китая продолжают осуществлять достаточно строгие противоэпидемические меры по всей стране.



Число зараженных в материковом Китае уже превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.