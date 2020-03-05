Сообщник Мухтара Аблязова экстрадирован из ОАЭ

С целью уклонения от уголовной ответственности он скрывался на территории ОАЭ, используя поддельный паспорт гражданина Кыргызстана.

Сотрудниками генеральной прокуратуры и агентства по противодействию коррупции из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован бывший управляющий директор АО "БТА Банк" Рустам Ибрагимов, передает Today.kz.



Ибрагимов разыскивался за хищение активов БТА Банка на сумму 250 млн долларов, совершенное совместно с членами организованной преступной группы Мухтара Аблязова. С целью уклонения от уголовной ответственности он скрывался на территории ОАЭ, используя поддельный паспорт гражданина Кыргызстана.



"Благодаря слаженной работе казахстанских правоохранительных органов с арабскими и кыргызскими коллегами, и при содействии посольства Казахстана в ОАЭ, упомянутый паспорт признан нелегитимным, фигурант задержан и впоследствии выдан Республике Казахстан", - говорится в сообщении.

В настоящее время Ибрагимов водворен в следственный изолятор города Алматы.



Ранее сообщалось, что в США суд обязал Мухтара Аблязова выплатить более 140 тысяч долларов.



Напомним, Мухтар Аблязов за различные преступления, к которым также относится вывод нескольких миллиардов долларов США из Казахстана, заочно осужден на 20 лет лишения свободы. Кроме того, в Казахстане Аблязов приговорен к пожизненному сроку. Сейчас из Франции он руководит партией ДВК, деятельность которой 13 марта 2018 года была запрещена на всей территории Казахстана и признана экстремистской.