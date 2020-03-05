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Казахстан приостановил ввоз фруктов из Китая

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:45
Казахстан приостановил ввоз фруктов из Китая
Фото:elements.envato.com
Казахстан временно приостановил ввоз некоторых фруктов из Китая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства.

"Со 2 марта Комитетом госинспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства введен временный запрет на ввоз из КНР косточковых, семечковых и цитрусовых культур (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0808,0809 и 0805, соответственно). Это решение продиктовано систематическим обнаружением карантинных объектов в продукции, ввозимой из Китая на территорию Казахстана", - говорится в сообщении.

Комитет Минсельхоза направил в адрес главного таможенного управления Китая нотификации о нарушении международных и единых карантинных фитосанитарных требований при ввозе подкарантинной продукции.

"Рассмотрев официальное уведомление Комитета госинспекции в АПК МСХ, карантинная служба КНР инициировала усиленные меры реагирования. В частности, китайской стороной было выявлено, что систематические нарушения были допущены из-за того, что отдельные фруктовые сады не провели профилактические меры против карантинных объектов", - добавили в министерстве.

В 2019 году при попытке провоза подкарантинной продукции из Китая выявлено 52 нарушения, в том числе семь случаев выявления карантинных организмов, 22 случая ввоза продукции без фитосанитарного сертификата, 13 случаев отсутствия маркировки на упаковке подкарантинной продукции, три случая нарушения фитосанитарных требований, четыре случая несоответствия фитосанитарного сертификата и три случая непредставления подкарантинной продукции на досмотр. Во всех указанных случаях осуществлен возврат подкарантинной продукции (12 тысяч единиц товара). Кроме того, наложено 27 штрафов на 2 миллиона тенге.


Источник: tengrinews.kz
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