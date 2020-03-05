Госслужащих предупредили о наказании за подарки к 8 марта

В департаменте агентства по противодействию коррупции по Нур-Султану напомнили об уголовно ответственности за подарки чиновникам, передает ИА «NewTimes.kz».
«В преддверии предстоящих праздников, хотелось бы напомнить о недопустимости дарения каких-либо материальных ценностей государственным служащим, а также работникам бюджетных организаций», – сказала на брифинге первый заместитель руководителя департамента агентства по противодействию коррупции по Нур-Султану Жазира Жылкышиева.
По ее словам, за подарок должностному лицу стоимостью меньше 2 МРП (5 302 тенге), предусмотрен штраф в размере 200 МРП (530 тыс 200 тенге),
Госслужащим за полученный подарок грозит штраф в размере 600 МРП (1 млн 590 тыс 600 тенге).
За подношение дороже 2 МРП грозит уголовная ответственность.
«Подарки, поступившие без ведома государственного служащего, а также полученные им в связи с исполнением соответствующих функций, подлежат в семидневный срок безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд», — заключила она.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.