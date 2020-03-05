Госслужащих предупредили о наказании за подарки к 8 марта

В департаменте агентства по противодействию коррупции по Нур-Султану напомнили об уголовно ответственности за подарки чиновникам, передает ИА «NewTimes.kz».



«В преддверии предстоящих праздников, хотелось бы напомнить о недопустимости дарения каких-либо материальных ценностей государственным служащим, а также работникам бюджетных организаций», – сказала на брифинге первый заместитель руководителя департамента агентства по противодействию коррупции по Нур-Султану Жазира Жылкышиева.



По ее словам, за подарок должностному лицу стоимостью меньше 2 МРП (5 302 тенге), предусмотрен штраф в размере 200 МРП (530 тыс 200 тенге),



Госслужащим за полученный подарок грозит штраф в размере 600 МРП (1 млн 590 тыс 600 тенге).



За подношение дороже 2 МРП грозит уголовная ответственность.



«Подарки, поступившие без ведома государственного служащего, а также полученные им в связи с исполнением соответствующих функций, подлежат в семидневный срок безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд», — заключила она.