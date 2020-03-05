Шымкентские полицейские спели на Арбате, и теперь их обсуждает Казнет

Пользователи Казнета обсуждают вокальные данные полицейских, выступление которых сняли на видео на Арбате в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz.Ролик с сотрудниками правоохранительных органов появился на странице kopkz в Instagram. На кадрах - трое полицейских, двое из которых поют песню на казахском перед собравшейся публикой. Один из них аккомпанирует на гитаре.Как сообщили жители близлежащих домов, эти полицейские каждый день патрулируют район и, в частности, данную аллею. По словам очевидцев, правоохранители выступали днем 4 марта.Правоохранители спели три песни, которые посвятили всем девушкам и женщинам Казахстана. Таким образом, предполагается, полицейские хотели поздравить прекрасную половину человечества с 8 Марта."Иногда им можно выступать на тоях", - написал один из пользователей соцсети."Они такие классные. Почаще бы так, я бы каждый день по Арбату гуляла", - признается другая пользовательница в комментариях."Оказывается, среди них тоже есть нормальные сотрудники", - заметила третья девушка."Без шуток и прочего, очень красиво исполнили", "Молодцы, всегда наши сотрудники были бы именно такими", "Скоро снимут клип внутри РОВД", "Немного позитива, среди них тоже есть люди", "Красивые голоса", - пишут комментаторы.Также объектом обсуждения стал четвертый герой данного видеоролика. Многие заметили человека в костюме пингвина.