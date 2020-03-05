Через посылки тоже передаётся: учёные сделали сенсационное заявление о коронавирусе

Учёные провели еще одно масштабное исследование и установили, то более ранние заявления специалистов о том, что опасный коронавирус не передается через посылки из Китая, является ошибочным. Доклад специалистов был опубликован в издании The Journal of Hospital Infection.
Специалисты заявили, что товары и вещи, которые пользователи заказывают онлайн на китайских площадках, могут быть носителями коронавируса. Ученые провели более 20 исследований и обнаружили, что коронавирус может сохраниться на пластике, стекле и металле до 9 дней. Профессор университета Грайфсвальда в Германии Гюнтер Кампф вместе со своими коллегами изучил несколько материалов и установил, как коронавирус может взаимодействовать с керамикой, бумагой, деревом, металлом, алюминием, сталью, стеклом и пластиком. На изделиях из металла и пластика вирус сохраняет свои свойства около 5 суток. На изделиях из алюминия вирус живет не больше 8 часов. А вот изделия из пластика остаются зараженными на протяжении 9 дней.
Позднее специалисты из американского центра по контролю и профилактике заболеваний полностью подтвердили выводы немецкого ученого, но при этом отметили, что посылки из Китая не могут быть основным носителем коронавируса. Однако немецкие ученые утверждают, что температура в помещении, где находятся предметы с коронавирусом, тоже может повлиять на выживаемость опасного вируса. Профессор призывает обрабатывать все посылки перекисью водорода или этанолом.
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