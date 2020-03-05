Каждый пятый казахстанец зарабатывает от 40 до 70 тыс тенге

Большая часть респондентов хранит сбережения в депозите.



По результатам опроса населения Национальным банком 44% респондентов не имеют кредита, передает LS.



Согласно данным за январь, у 32% опрошенных имеется потребительский кредит, 17% взяли заем на неотложные нужды, в том числе на свадьбы, путешествия и лечение, 6% отметили ипотечный кредит, 4% – на покупку автомобиля и 3% получили заем в микрофинансовой организации. Большая часть респондентов (44%) сообщила, что имеет потребительский кредит.



При этом диапазон выплат по имеющимся ссудам составил 10-20 тыс. тенге для 16% опрошенных, от 20 тыс. до 30 тыс. тенге, от 40 тыс. до 50 тыс. тенге и более 100 тыс. тенге – у 12% респондентов. А вот выплату в размере до 5 тыс. тенге и от 80 тыс. до 90 тыс. тенге осуществляют только 2% казахстанцев.



Также респонденты поделились, в каких активах они хранят свои сбережения. Больше половины (64%) назвали депозит, 18% – наличную форму, 10% – недвижимость, 9% затруднились ответить, а в ценные бумаги и производство вкладываются только 2%. При этом 74% хранят сбережения в тенге, 24% – в долларах.

Что касается суммы ежемесячного дохода, то 23% получают от 70 тыс. до 100 тыс. тенге, 21% – от 100 тыс. до 150 тыс. тенге, 19% – от 40 тыс. до 70 тыс. тенге. В то же время 6% респондентов получают до 40 тыс. тенге, и более 300 тыс. тенге – также 6%. Источником дохода у 73% является заработная плата, у 34% – государственные пособия, 14% имеют другие источники дохода, а у 4% – это алименты и помощь родственников.



Вместе с тем опрошенные дали свою оценку тому, какими будут для Казахстана следующие 12 месяцев. 37% считают, что хорошими, 21% – хорошими, но не во всем, 19% – не хорошими и не плохими, и только 5% считают, что плохими.



Опрос населения осуществляется среди взрослого населения путем телефонного интервью, в которых принимает участие 1,5 тыс. респондентов.



Ранее LS писал о том, как казахстанцам заработать на своих сбережениях.