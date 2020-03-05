В Азербайджане планируют платить за рождение девочек и ужесточить контроль над селективными абортами

Страна столкнулась с рекордным гендерным дисбалансом – на 100 рождённых девочек приходится 114 мальчиков.

Азербайджанские чиновники ищут способы поощрения рождаемости девочек и искоренения селективных абортов, сообщает Sputnik Азербайджан.



Согласно биологической норме, на 100 рождённых девочек должно приходиться 105 мальчиков. Однако в Азербайджане на 100 девочек приходится 114 мальчиков, сообщила заместитель начальника отдела занятости и демографии Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Рена Абдуллаева.



"Это один из высоких антирекордов. Он приводит к диспропорции в половой структуре и оказывает влияние на процесс воспроизведения населения", – сказала Рена Абдуллаева.



Рождаемость девочек в Азербайджане снижается с 1989 года. Тогда на 1000 мужчин приходилось 1052 женщины. Сегодня на 1000 мужчин в стране приходятся 1002 женщины.



Правительство Азербайджана в марте утвердило "План мероприятий по ликвидации селекции детей по половой принадлежности ещё до рождения на 2020-2025 годы". В Минтруда намерены рассказывать людям о плюсах рождения девочек, а также ужесточить контроль над селективными абортами. Государство готово даже прибегнуть к денежному поощрению рождения девочек.



Согласно законодательству страны, искусственно прерывать беременность только потому, что вынашиваемый ребёнок – девочка, запрещено. В Азербайджане планируют провести исследования масштабов селективных абортов, чтобы выяснить истинное положение вещей. В законодательные акты, касающиеся репродуктивного здоровья населения, планируют внести поправки.