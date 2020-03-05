Гражданам Китая, Ирана и Кореи запретят въезд в Казахстан

Гражданам Китая, Ирана и Южной Кореи запретят въезжать в Казахстан из-за ситуации с коронавирусом, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.



По решению межведомственной комиссии с 1 марта мы сократили количество регулярных рейсов по маршруту Нур-Султан - Сеул, Алматы - Сеул с девяти до трех рейсов в неделю. Это (рейсы) нашей авиакомпании "Эйр Астана" и "Азианы". Межведомственной комиссией принято решение, что с 8 марта у нас приостановлен въезд граждан Южной Кореи и тех стран, которые в первой категории.



"Мы сегодня дали радиограмму всем авиакомпаниям, нашим авиакомпаниям и иностранным, что в полет по маршруту Сеул - Алматы, Сеул - Нур-Султан будут допускаться только граждане Казахстана", - сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев на брифинге.



При этом он отметил, что есть казахстанцы, которые заезжают к нам через третьи страны.



"Есть у нас и транзитные пассажиры из других стран, которые заезжают из других стран с другими авиакомпаниями. Как было отмечено, мы проинформировали другие авиакомпании, что въезд граждан из стран первой категории с 8 марта в Казахстан запрещается", - сказал Камалиев.