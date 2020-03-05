Захватывающее фото Марса показало NASA

NASA показало самое четкое фото Марса в истории, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства.Последняя панорама Марса – это версия с самым высоким разрешением, которую когда-либо создавало NASA, показывающая захватывающий марсианский пейзаж через 1,8 миллиарда пикселей.Изображение создано путем объединения более тысячи фотографий. Их собирали в течение четырех дней, используя только время с полудня до 14:00 (по марсианскому времени), в период, когда освещение было правильное и равномерное.Панорама показывает область Глен-Торридон на горе Шарп, центральной части кратера Гейла."Пока мы все сидели дома и насаждались индейкой, ровер Curiosity (ровер размером с автомобиль, предназначенный для исследования кратера Гейл на Марсе - примечание автора) производил на свет настоящее чудо", - отметил ученый из лаборатории реактивного движения NASA Эшвин Васавада.Ранее сообщалось о том, что NASA опубликовало фотографию серебристых облаков, сделанную с орбиты. Представители агентства назвали снимок "открыткой с края космоса".