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Захватывающее фото Марса показало NASA

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 18:18
Захватывающее фото Марса показало NASA
Кадр видео
NASA показало самое четкое фото Марса в истории, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Последняя панорама Марса – это версия с самым высоким разрешением, которую когда-либо создавало NASA, показывающая захватывающий марсианский пейзаж через 1,8 миллиарда пикселей.

Изображение создано путем объединения более тысячи фотографий. Их собирали в течение четырех дней, используя только время с полудня до 14:00 (по марсианскому времени), в период, когда освещение было правильное и равномерное.

Панорама показывает область Глен-Торридон на горе Шарп, центральной части кратера Гейла.

"Пока мы все сидели дома и насаждались индейкой, ровер Curiosity (ровер размером с автомобиль, предназначенный для исследования кратера Гейл на Марсе - примечание автора) производил на свет настоящее чудо", - отметил ученый из лаборатории реактивного движения NASA Эшвин Васавада.

Ранее сообщалось о том, что NASA опубликовало фотографию серебристых облаков, сделанную с орбиты. Представители агентства назвали снимок "открыткой с края космоса".



Источник: tengrinews.kz
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