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Центры работы с малообеспеченными семьями откроют во всех регионах Казахстана до августа

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:10
Центры работы с малообеспеченными семьями откроют во всех регионах Казахстана до августа
Фото из Сети интернет
Такие центры работают уже в семи регионах страны.
Центры работы с малообеспеченными семьями откроют во всех регионах Казахстана до августа. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты Ерлан Аукенов.

Он напомнил, что новые подходы назначения АСП предусматривают введение дифференцированного пособия многодетным семьям в зависимости от числа детей без учёта доходов (от 42 500 до 74 400 тенге). С начала года 382 тысячи семей получили пособия на общую сумму 36 млрд тенге.

"Вместе с тем, максимальный размер пособия составляет 74,4 тысячи тенге для всех семей с семью и более детьми. Планируется внести поправки в части увеличения размера пособия для семей воспитывающих более семи детей – по 4 МРП на каждого последующего ребёнка. К примеру, если семья с 15 детьми получает 74,4 тысячи тенге, то после принятия поправок будет получать 159 тысяч тенге, то есть в два раза больше. Эта норма коснётся 2,5 тысячи семей", – сообщил Ерлан Аукенов.

Он также рассказал, что после возврата к классической модели ежеквартального начисления АСП пособие получают на данный момент 99 тысяч семей или более 507 тысяч человек. При этом АСП не назначают семьям, в которых трудоспособные члены отказались от предложенной работы или других мер занятости.

"Усилен институт участковых комиссий. Срок обследования материального положения семьи увеличен с трёх до семи дней. Закреплены компетенции на утверждение критериев определения нуждаемости в АСП, а также уточнены основания отказа в назначении помощи семьям, которые по заключению участковой комиссии не нуждаются в АСП. Отменены фиксированные выплаты АСП на детей. Взамен введён гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей, который уже получили 23,4 тысячи детей из 13,6 тысячи семей", – сообщил заместитель министра.

Он добавил, что во всех регионах Казахстана до августа откроют центры работы с малообеспеченными семьями, где будут проводить культурно- массовые, спортивные мероприятия для многодетных семей, а также обучать желающих навыкам ведения бизнеса, заниматься частичной занятостью и трудоустройством. Такие центры уже функционируют в семи регионах страны.

"Ежегодно в стране появляются на свет 400 тысяч детей. Для поддержки материнства и детства предусмотрены госпособия на рождение ребёнка, уход за ребёнком до одного года из бюджета и соцвыплаты по беременности и родам, уходу за ребенком до года из государственного фонда социального страхования. На эти выплаты в этом году будет направлено более 271 млрд тенге (84 млрд тенге из бюджета и 187 млрд тенге из ГФСС)", – отметил вице-министр.

Он напомнил, что для обеспечения адекватного размера пенсий женщинам в декретном отпуске субсидируют пенсионные взносы. В 2020 году на эти цели выделили 6 млрд тенге.

"В Казахстане насчитывается около 234 тысяч многодетных матерей с шестью и более детьми, на выплату пособия которым ежегодно выделяется 47,5 млрд тенге. Кроме того, сейчас рассматриваем возможность увеличения срока выплат пособий по уходу за ребёнком до 1,5 или трёх лет", – сообщил Ерлан Аукенов.


Источник: informburo.kz
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